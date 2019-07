En medio de un mejor clima global tras una nueva tregua en la disputa comercial entre Estados Unidos y China y luego de que se conociera el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el dólar abre julio con un caída de 46 centavos a $ 43,25 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito.

Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cede 46 centavos a $ 42.

Mientras que en el segmento informal, el blue se vende a $ 43,80, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.

Cabe recordar que el billete verde viene de hundirse un 5,2% en junio por una intensa oferta de divisas del agro, un escenario electoral de mayor optimismo para el oficialismo, y un contexto global más amigable para los mercados emergentes.

En el último día hábil del mes, la divisa mantuvo la tendencia de debilidad que mostró durante todo el mes y cedió 24 centavos.

En el segmento donde operan los grandes jugadores, la divisa estadounidense perdió 24 centavos a $ 42,46, en un mercado con franca tendencia vendedora a lo largo de todo el desarrollo de la jornada, a partir de la exportación cerealera, que habría liquidado unos u$s 140 millones.

El BCRA llevó a cabo tres subastas de venta de divisas a cuenta del Tesoro: en la primera colocó u$s 30 millones, a un precio promedio de $ 42,3805; en la segunda adjudicó u$s 19 millones, a un valor promedio de $ 42,4264; y en la tercera asignó u$s 11 millones, a un precio promedio de $ 42,3843.

"El primer semestre finalizó con un éxito de la estrategia oficial destinada a corregir las fuertes subas que tuvo el dólar y que los llevó a tocar máximos históricos, que se verá si puede mantenerse en un segundo semestre, que luce más complicado por las expectativas derivadas de las próximas elecciones, un factor que puede alterar la calma lograda hasta hoy", aventuró Quintana.