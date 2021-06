Un clima de verdadera incertidumbre se vive por estos días en el agro sanjuanino porque el calendario avanza, se agudiza la falta de agua y las últimas nevadas no están colaborando a mejorar el panorama y por eso los productores no saben qué hacer con sus cultivos. Frente a una temporada con una crisis hídrica cada vez más preocupante, viñateros y chacareros tienen que tomar decisiones de, por ejemplo, qué cantidad de tierras y plantines preparar y el camino a seguir se presenta muy complicado.

Haciendo un resumen del sentimiento en el sector le apuntan no sólo al clima, que en los últimos años viene esquivo con el aporte de agua, sino también a que, cuando más haría falta tener la red de canales en condiciones, dicen que las licitaciones que tiene que hacer el Departamento de Hidráulica vienen demoradas, que en junio otros años la tarea ya comenzó, y que recién por estos días están haciendo los llamados. Y que no es tiempo suficiente para agosto, cuando comience el fuerte de la siembra de cebolla y ajos, por ejemplo. Además, los pocos productores que tienen perforaciones en sus fincas dicen que la red eléctrica no está preparada y que puede colapsar. También hablan de que el programa de puesta en marcha de nuevos pozos viene demorado y todos saben que ya no se puede echar mano a los diques porque hay que dejarles un nivel mínimo de agua para asegurar que no sufran daños estructurales.

Como muestra de la situación, en el sector dicen que las redes de Whatsapp están que arden y tienen dudas frente al calendario de días de cortes de agua que ha establecido Hidráulica.

Pablo Martín, de la Mesa Vitícola y con propiedades en Caucete, fue uno de los que señaló que la limpieza de la red de riego viene demorada, frente a otros años y que, por ejemplo en agosto tienen que empezar a regar los parrales de uvas de variedades tempranas.

Héctor Oliver, integrante de la Junta de Riego de 25 de Mayo y también productor de ese departamento, señaló que están en la encrucijada de qué parrales preparar y no descartan tener que dejar de cuidar algunos para tratar de salvar el resto. Recordó épocas pasadas en las que, por ejemplo, regaban melga por medio porque el agua no alcanzaba, una situación que estiman que se va a repetir ahora.

Desde la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos sostuvo que la mayor preocupación entre sus asociados es la demora en la puesta en marcha de nuevas perforaciones y en aquellos que tienen pozos en sus fincas, el costo que les representará el gasto de electricidad.

Según fuentes del sector, hacer una perforación nueva, dependiendo de la profundidad en la que se encuentre el agua, cuenta entre 12 a 15 millones de pesos. Y reparar un pozo, dependiendo de la rotura, el arreglo parte desde el millón de pesos.

Desde la Cámara de Productores de Ajos, Antonio Javier García fue uno de los más preocupados por el estado de la red eléctrica, porque dijo que cuando haga falta poner en marcha simultáneamente los pozos privados que hay, por ejemplo, en zonas de Angaco y 25 de Mayo, el sistema no lo va a soportar e incluso corren riesgo los motores. Y también se quejó de que, justo en el año que más falta hace tener las redes de riego en condiciones, las licitaciones para el mantenimiento vienen muy demoradas.

Un tradicional productor de tomate como José Luis Martín se quejó de falta de inversiones en el sistema hídrico y dudó de las acciones que se puedan poner en marcha para esta temporada. Su mayor preocupación, dijo, que es motivo permanente de charlas con sus pares, es la superficie de tomate para industria a preparar y la cantidad de plantines. La inversiones es muy importante, sostuvo, y nadie quiere perder dinero.

Osvaldo Recio, desde la Sociedad de Chacareros Temporarios, también expresó su preocupación por la situación hídrica.

Las voces interesadas

PABLO MARTÍN - Mesa Vitícola

"En el sector productivo reina una gran incertidumbre por la falta de agua y encima la limpieza de la red de canales viene muy demorada. Vamos a entrar a julio y en apenas un mes hay que empezar a regar, por ejemplo, los parrales de uvas tempranas y no sabemos si vamos a contar con el agua suficiente".

JUAN JOSÉ RAMOS - Viñateros Independientes

"Un tema que nos quita el sueño es que no vemos que se hayan puesto en marcha nuevas perforaciones en la cantidad que hace falta para garantizar que haya agua suficiente para regar los cultivos. Los diques están con la cota mínima y por eso sabemos que ya no se puede recurrir a esa opción".

JOSÉ LUIS MARTÍN - Productor de tomate

"Vemos que no se ha avanzando con realizar inversiones en el sistema hídrico como haría falta porque, por ejemplo, no se ha avanzado con la implementación de más cantidad de hectáreas con riego por goteo. Es hora de tomar decisiones sobre la superficie a plantar y tenemos muchas dudas".

OSVALDO RECIO - Chacareros Temporarios

"Sabemos que la próxima temporada va a faltar agua y por eso vamos a tener que cuidarla al máximo. La duda es cuánto vamos a plantar en las chacras, aunque sabemos que será menos que otros años porque no habrá suficiente. Es un tema que ya venimos conversando con los chacareros".

ANTONIO JAVIER GARCÍA - Cámara de Ajeros

"Los productores vemos con preocupación que hay varias cosas que se están haciendo mal. Por ejemplo la limpieza y mantenimiento de la red de canales viene demorada, el sistema eléctrico es deficiente para dar servicio a las perforaciones y tampoco se avanzó, por ejemplo, con los paneles solares".

HÉCTOR OLIVER - Regante de 25 de Mayo

"Los productores de 25 de Mayo estamos entre los más perjudicados porque nos encontramos en el extremo del sistema y somos los que menos agua terminamos recibiendo. Seguro que vamos a tener que dejar secar algunos parrales para salvar otros, una decisión difícil de tomar".

Un informe crítico



Con los glaciares en retroceso y con una temporada invernal que se anticipa con muy pocas probabilidades de grandes nevadas que permitan aportar importantes volúmenes de agua a los diques, un estudio de un docente y especialista en nivología y cambio climático anticipó que harán falta realizar 200 perforaciones para extraer agua subterránea, que deberían aportar unos 400 hm3. Es lo que el estudio revela que harán falta para garantizar que haya agua suficiente para la próxima temporada.

Silvio Pastore es profesor del Departamento de Geología de la Facultad Ciencias Exactas de la UNSJ y habla del deterioro del sistema de conducción de agua por canales, la concentración de tierras en estratos de mayor tamaño y al aumento de la población que, por ende, demanda un mayor consumo de agua potable.