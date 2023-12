En las primeras horas de la tarde de este lunes 11 de diciembre, el dólar blue operaba en baja a $960 para la venta tras abrir algunas operaciones en $990, en tanto también los dólares financieros estaban a la baja tras un fuerte salto en el comienzo de la jornada. Pasadas las 13 horas el dólar MEP cedía $9,60 (-1%), hasta los $976,77 y el dólar CCL bajaba $26,99 (-2,7%), hasta los $964,8.

Sin embargo, cerca de las 16:30 horas y pese a que en este virtual feriado cambiario que se transita en la jornada casi no se registran operaciones, el dólar blue volvió a subir hasta las $1000 para la venta. Por su parte el dólar MEP opera en 985,40 para la venta y el CCL se acerca al paralelo y cotiza en $992

Los operadores del mercado dan cuenta de un contexto de incertidumbre en tanto se esperan las definiciones económicas que mañana presentará el ministro de Economía, Luis Caputo, tal como lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

"La devaluación va a estar, quizás no mañana", anticipó Walter Morales de Wise Capital en su informe diario y recordó que "(Mauricio) Macri ajustó el valor del dólar un 17/12. Lo que sí, esta vez debería de ser antes o poner un parche porque el esquema 50/50 de liquidación de exportaciones venció ayer (10 de diciembre), por ende no vamos a tener ventas de dólares al BCRA a $370", anticipó el analista de mercados.

Respecto del tipo de cambio para comercio exterior, Morales planteó en qué zona podría ubicarse: "Va a tener un piso en $650 pero como la inflación del primer trimestre de 2024 va a promediar 25% mensual, no hay que descartar que hacia fines de marzo el valor se ubique entre $1.000 y $1.200. Algo relevante es que los futuros del dólar no condicionan al próximo Gobierno, ya que vencieron los contratos a noviembre y el BCRA no los rolleó", señaló el economista.

Por lo pronto, la única definición concreta en el día de la fecha fue que el BCRA decidió que a partir de este lunes todas las operaciones de compra de dólares en el mercado cambiario requerirán autorización previa de la autoridad monetaria, lo cual constituye un virtual “feriado cambiario”.