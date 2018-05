Reunión. Para comenzar a negociar la suba de los pasajes con el sistema de la SUBE, el ministro Baistrocchi convocó a los empresarios del transporte a un primer encuentro el miércoles de la semana pasada.

Aunque inicialmente estaba previsto para hoy, el próximo lunes tendrá lugar un encuentro a partir del mediodía en el tercer piso del Centro Cívico, donde funciona el Ministerio de Gobierno, para definir una nueva suba del pasaje de colectivos mediante el sistema de la tarjeta SUBE, la segunda del año. En el sector empresario, nucleado en la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), ayer se hablaba de que el incremento debería oscilar entre el 18% para la primera sección, que hoy está en 11,20 pesos y se iría a 13,20 pesos, al 31% para el escolar. Actualmente el valor de ese servicio está en 3,20 pesos y treparía a 4,20 pesos. Las cifras surgen de la necesidad de garantizar la prestación del servicio, según dijeron fuentes de ese ámbito. Desde el Gobierno provincial dijeron que el impacto del aumento será el "menor" posible.



El argumento desde las empresas de pasajeros es que no sólo deberán hacer frente al último acuerdo salarial sino que también tienen que afrontar la fuerte alza de los combustibles y el encarecimiento de repuestos y rodamientos, por ejemplo. No obstante el pedido, en el Gobierno local quieren seguir las negociaciones en medio de las especiales circunstancias económicas por las que atraviesa el país.



La pulseada entre la ATAP y el Gobierno provincial comenzó luego de que, cerrada la paritaria nacional para fijar los sueldos de los choferes entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros y las cámaras empresarias, se acordó un incremento que a marzo del año próximo superará el 19%. Pero sólo el 3,5% inicial será cubierto por el sistema de subsidios contemplados en el Régimen de Compensaciones Complementarias Provinciales (CCP), como venía sucediendo hasta ahora. Sin el aporte extra, los empresarios de la ATAP le comunicaron al gremio de los choferes, de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que no les podían pagar el aumento y la amenaza de paro del servicio de colectivos no tardó en aparecer. Fue así que el Gobierno local, representado por el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, convocó a la cámara empresaria a un primer encuentro, que tuvo lugar el miércoles de la semana pasada. El primer efecto de la reunión fue que el gremio de los choferes anunció que levantaba las medidas de fuerza y que garantizaba la normal prestación del servicio de colectivos.



Aunque el encuentro fue a puertas cerradas, trascendió después que la intención es aplicar el aumento en dos etapas, la primera en julio y la segunda en noviembre, y que incluirá también a la sección escolar.



Este incremento será el segundo del año porque ya desde el 2 de enero pasado, la primera sección de la SUBE trepó a los 11,20 pesos, desde los 8,20 pesos que costaba hasta ese momento. La segunda sección subió a 12,29 pesos y antes valía 9 pesos. En el caso del escolar pasó a tener un costo de 3,20 pesos, es decir de 70 centavos más. La otra novedad es que se definió un sólo valor para esta última franja para la mayoría de los departamentos, a excepción de las zonas alejadas, como Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil.



Para definir el monto de la suba, de común acuerdo entre los empresarios y la cartera política, se puso en marcha un estudio de costos con un equipo técnico integrado por representantes de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y de la ATAP. En ese informe, por ejemplo, uno de los ítems que más peso tiene es la suba salarial (62%), mientras que otras cuestiones que se tienen en cuenta son combustibles, repuestos, rodamientos y las cargas impositivas.



La decisión del Gobierno nacional de no continuar pagando las ayudas al transporte para hacer frente a los incrementos salariales que se negocian todos los años forma parte de la política de eliminación de subsidios en las tarifas de servicios. Sin esos recursos y como los empresarios dijeron que no podrían hacer frente al incremento, en el Gobierno provincial no les quedó otra que autorizar una nueva suba de los pasajes, cuando en los últimos años siempre había un sólo incremento en el año.

Servicio de colectivos

Sin protesta

Aunque inicialmente el gremio de los choferes de colectivos había anunciado un paro de actividades para esta semana, como los empresarios decidieron pagarles el primer tramo de los sueldos con el incremento, decidieron levantar las medidas de fuerza.

* Acuerdo con choferes

El acuerdo salarial alcanzado a nivel nacional para los choferes de colectivos comprende una suba del 3,5% para marzo, sobre el salario básico considerado a enero de este año. Para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto se incrementará en un 5,70% respecto del básico conformado a marzo de este año. En el caso de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre la mejora será del 11,4%, mientras que de enero a marzo del 2019 la suba salarial llegará al 15,20%.



En el acuerdo alcanzado se aclara que cualquier suma adelantada a cuenta del incremento será descontada a cada trabajador.



En el caso de San Juan, según la Unión de Tranviarios Automotor hay unos 1.800 trabajadores, contabilizando a choferes, mecánicos y administrativos. Y las empresas de colectivos de corta y media distancia son 10, afiliadas a la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros.