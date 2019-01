El dólar opera estable este viernes a $38,48 en agencias y bancos de la city porteña. De ese modo, las compras diarias de divisas por parte del Banco Central no solo no alcanzan para hacer repuntar el precio del dólar, si no que ahora tampoco impiden que la cotización de la moneda profundice su tendencia bajista frente al peso.

Pese a absorber en la rueda u$s50 millones, y en dos semanas ya u$s340 millones, la moneda estadounidense acentuó su curso descendente este miércoles y cayó 16 centavos a $37,40 en el Mercado único y Libre de Cambios.

Así, por tercera jornada consecutiva el precio mayorista se mantuvo por debajo del piso de la zona de no intervención, fijado este jueves en $37,691. El volumen total operado en el mercado fue similar al del miércoles: u$s665 millones.

Los máximos del día se anotaron con la primera operación pactada, en $37,63, siete centavos arriba del último registro anterior. Pero la mejora del tipo de cambio no logró mantenerse y su magnitud se fue diluyendo en tanto y en cuanto fueron ganando terreno los ingresos desde el exterior y por parte del agro. Por ende, los mínimos de la jornada se registraron en los últimos minutos de operaciones.

En lo que resta del mes y para gran parte de febrero, operadores estiman que el dólar seguirá planchado dados los ingresos de exportadores e inversores y la poca demanda del mercado.

