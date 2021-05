Tres supermercados sanjuaninos accedieron a difundir las listas de precios de un grupo de 10 alimentos esenciales en la canasta básica, y surgió que los precios se incrementaron, desde enero, entre el 21% y el 31%. En el relevamiento se consideraron los precios de productos esenciales como harina, arroz, fideo, aceite, café, leche liquida, leche en polvo, azúcar, queso cremoso y yerba. Si se hubiese comprado la totalidad de esos productos en enero se debió pagar entre 1.154 y 1668 pesos, según el lugar elegido. Tres meses después, por los mismos alimentos; el gasto trepó a entre 1.587 y 2.013 pesos. Eso revela que han subido por encima del promedio general de precios, el cual se estima que rondará el 16% para el mismo periodo. Entre enero y marzo la inflación general relevada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) relevó para San Juan un acumulado del 12,9%, y al considerar que se espera al menos un incremento en abril del 3,5% al 4%, se estima que en el periodo analizado alcanzará unos 16 puntos porcentuales. Pero la mayoría de los alimentos que cualquier familia va comprar a las góndolas han aumentado mucho más que eso, lo que muestra el golpe que sufre el bolsillo de lo consumidores cuyos sueldos no corren al mismo ritmo. La disparada que han tenido los precios es lo que está obligando al gobierno nacional y al provincial a hacer acuerdos de precios individuales con supermercados.

Para este estudio se relevó el mismo listado de productos, de primeras marcas; en tres grandes supermercados de primera línea que también venden como mayoristas, los cuales accedieron en forma anónima a brindar la información que cada compañía guarda celosamente. Al ser mayoristas, eso implica además que los precios indicados (ver infografía) serán entre un 25% y un 35% más caros si se los va a comprar en un supermercado minorista, autoservicio o almacén barrial. ""Cada local recarga los precios según la ganancia, sus costos y los servicios y el confort que brindan a sus clientes", admitió un gerente del sector. También se puede observar la dispersión de precios en cada supermercado, y según explican los directivos, responde al volumen de negocios que manejan con sus proveedores: mientras más mercadería muevan en el país, o la provincia, y más puedan stockear, menor el precio de venta al público. Entre los productos que más aumentaron llevan la delantera los lácteos: el litro de leche fresca subió 44% promedio en 4 meses, y el kilo de queso cremoso; un 62% promedio. En tercer lugar se ubica el café, que muestra un incremento de 22% promedio. El que menos se encareció es el azúcar, un promedio de 1,87%.



Canasta familiar

31 mil quinientos pesos es el valor de la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo en San Juan, según relevó la Fundación para el Desarrollo Global.

Inflación: pronóstico del 42% a fin de año

Una consultora sanjuanina proyecta que la inflación estimada para el 2021 volverá a ser muy alta, del 42% anual. El economista Eduardo Coria Lahoz, presidente de la Fundación para el Desarrollo Global, indicó que el índice de precios al consumidor venía el año pasado con un comportamiento decreciente, hasta julio del 2020, y tuvo un salto abrupto en el mes de agosto, como consecuencia de que la población comenzó a perderle el miedo a la pandemia. ""Disminuyó la demanda precautoria de dinero,

aumentó el consumo, y por ende aumentaron los precios", explicó el especialista, quien adelantó que el pronóstico para los próximos meses rondará el 4% mensual. ""Para abril (que se da a conocer en los próximos días) la inflación va a estar alrededor de 3,5%" dijo. Indicó además que Argentina está ubicada entre los 10 países de mayor inflación del mundo y que la mayoría de los países vecinos no superan el 3% o el 4% de inflación anual.

Respecto a los aumentos de alimentos por encima de la inflación, el economista explicó que eso sucede porque la inflación es un fenómeno que se mide a nivel global, y la variación de precio de un bien individual no necesariamente habla de existencia de inflación. ""Lo correcto es tomar una canasta de bienes, e ir comparándola temporalmente", explicó. Dio, como ejemplo, que el precio de la carne subió un 30% en los últimos tres meses y no significa que la inflación sea lo mismo, porque la carne no representa el 100% del gasto de una persona o familia. ""En la canasta alimentaria la carne representa el 40% del gasto mensual de una familia de dos adultos y dos menores", explicó. Por eso al ponderar todos los productos de una canasta, algunos con subas y otros con bajas, surge un índice promedio. Agregó que además hay un fuerte efecto de sustitución, de primeras marcas a otras de menor valor.