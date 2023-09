En el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, informaron que hoy habrá en circulación poco más de 14 mil millones de pesos en salarios de los empleados estatales. La cifra obedece a que la cartera económica depositará en los cajeros los sueldos de los 42 mil trabajadores de la administración pública provincial, los que vienen con un aumento del 15 por ciento fruto de la última negociación paritaria. En lo que va del año, la suba alcanza un total del 76,1 por ciento. Además, la gestión uñaquista garantizó una remuneración neta (de bolsillo) de 200 mil pesos para los agentes que no alcancen ese monto mínimo. Por otro lado, en el Gobierno aún no definen si otorgan o no la suma fija de 60 mil pesos que fijó Nación para los trabajadores públicos.

De acuerdo a lo informado, la plata en salarios llegará a 14.200 millones de pesos, monto del que un porcentaje importante irá a consumo. La última liquidación en sueldos había implicado un desembolso para el Ministerio de Hacienda de 12 mil millones de pesos.

Luego de la última paritaria con los gremios docentes y la negociación salarial con el resto de los sindicatos estatales, se estableció un 15 por ciento en agosto, por lo que alcanzó un total del 76,1 por ciento, cuando la inflación anual a julio fue del 60,3 por ciento. No obstante, en el acuerdo entre el Gobierno y las entidades gremiales se ratificó la aplicación de la cláusula de actualización automática para que los salarios no pierdan ante la inflación.