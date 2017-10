Para la construcción de una casa hoy hay que contar a razón de $20.195 el metro cuadrado en San Juan, es decir, $4.626 más que en octubre del año pasado cuando el precio era de $15.569. El aumento producido alcanza el 29,71% y es el incremento interanual más alto en lo que va del año (ver infografía) desbancando al mes de agosto que reflejaba el impacto de las paritarias y por ese motivo había subido el 28,61%. La variación con el mes anterior es del 1,1%. Pero este mes el incremento no está traccionado por el costo de la mano de obra sino por la suba de precios de los materiales de la construcción, según informó Raúl Navas, desde el Centro de Investigación de la Construcción Tradicional (Circot), de la Facultad de Ingeniería local, sitio donde calculan mes a mes el costo del m2.

El pasado lunes los representantes de la Unión Industrial de San Juan ubicaron a la construcción y sus actividades anexas como la producción de pisos y revestimientos y la minería no metalífera, por ejemplo cales y cemento, entre los rubros de mayor reactivación en el último trimestre en la provincia. Pero esa revitalización, fruto de una mayor demanda por el aumento de actividad de obras públicas y privadas muestra su lado oscuro para el bolsillo en el alza de los precios de los materiales. Desde las dos entidades que nuclean a las empresas constructoras corroboraron que se han producido fuertes aumentos de precios en todos los insumos para construir una casa, desde hierros, plásticos y aluminios, como cemento y chapas. Lo atribuyen a los incrementos de fletes, a que las industrias aún no acomodan la producción al aumento imprevisto de la demanda y no descartan también un poco de especulación en los fabricantes. "En realidad el último mes no hay razones claras que justifiquen las subas, porque el dólar no varió.

Habría que preguntarles a los fabricantes pero quizá ante el incremento del consumo aprovechan la volada y retocan los precios", opinó Enrique Velazco, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción filial San Juan. Su par en la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, Dino Minozzi, coincidió en que "la especulación siempre existe", pero ensayó además otras razones que a su juicio impactan en la suba de materiales. Mencionó el impacto del flete, que los canales de producción aún no salen del estancamiento y con la oferta aún no logran alcanzar la demanda y además, que varias fábricas de insumos como PVC, hierro o aluminio cotizan en bolsa y el Merval argentino ha subido 40% en un año.

No paran de subir

Actualmente se necesita el doble de pesos que hace tres años para construir un metro cuadrado en San Juan. En octubre de 2014 el m2 valía $10.173. La mayor incidencia es el costo de mano de obra (57,28%). El costo de materiales es del 42.7%.