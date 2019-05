Con un mercado calmo tras el resultado de las elecciones europeas y por el feriado en Estados Unidos (se celebra el Día de los Caídos), el dólar ganó tres centavos este lunes a $ 46,09 en bancos y agencias de la city porteña.

Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó tres centavos a $ 44,85, en una rueda con escaso volumen operado y en la que aparecieron señales de distensión en la guerra comercial entre Washington y Pekín.

“El magro volumen negociado como consecuencia del impacto local del feriado de hoy en los Estados Unidos, impide sacar conclusiones válidas sobre la evolución del tipo de cambio mayorista en la primera rueda de la semana”, analizó el operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Y agregó que “la proximidad del fin de mes y las medidas de fuerza anunciadas para el miércoles próximo pueden alterar someramente la pax cambiaria alcanzada y forzar una recuperación de los precios que los vuelvan a acomodar por encima de los $ 45 hacia el fin de esta semana”.

Los precios escalaron posiciones desde la apertura como consecuencia de una demanda que tuvo escasa respuesta del lado de la oferta genuina, y llegaron hasta tocar máximos en los $ 45,14.

Sin embargo, con la aparición de la oferta los precios fueron retrocediendo en una secuencia que les hizo perforar el piso de los $ 45,- , una caída que se detuvo cuando se registraron los mínimos de la fecha en los $ 44,80.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 197,643 millones, sin operaciones en los mercados de futuros. Las escasas operaciones formalizadas con dólares fueron para ser finiquitadas a partir de mañana, cuando se normalice la actividad en el exterior.

Desde ABC Mercado de Cambios afirmaron que la semana pasada los exportadores cerealeros liquidaron u$s 542 millones. En ese sentido, remarcaron que teniendo en cuenta los u$s 300 millones semanales de licitaciones del BCRA, el próximo mes "el Central tendría una oferta asegurada de u$s 800 millones semanales de ingresos de la divisa”.

Detallaron que el viernes pasado la soja ganó más de u$s 2 (se vendió a u$s 305 por tonelada, tanto en Chicago como en Argentina. El maíz (a u$s 160 la tonelada) y el trigo (a u$s 195 la tonelada), ganaron hasta el 4%, lo que incentivó la liquidación de los exportadores cerealeros.

Asimismo, cabe recordar que hoy y mañana el Tesoro ofrece Lecap por un total de $ 76.000 millones ($ 56.000 a 91 días y $ 20.000 a 273 días), al 4,25% y 2,65% -capitalización mensual- y Lecer por un monto a definir.

Tasas

El Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto de $ 106.083 millones, a una tasa promedio de corte que se ubicó en 70,831%, siendo la mínima de 70,499% y la máxima de 70,99%.

La segunda subasta fue por $ 88.096 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 70,813%, siendo la máxima de 70,9865% y la mínima de 70,2%.

La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 70,823% (el viernes finalizó en 70,904%) y el monto total adjudicado fue de $ 194.178 millones.

En otro orden, la autoridad monetaria llevó a cabo, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta en contado de 30 millones de dólares cada una.

Otros mercados

En tanto, el blue, opera sin cambios a $ 46,15, según el relevamiento de este portal en cuevas de la city porteña. En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 69%.

En el ROFEX se operaron u$s 190 millones, un 77% menos respecto del viernes. Los primeros meses concentraron más del 40% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio, terminaron operándose a $ 45,10 y $ 47,439 (TNA 50,86% y 61,97%).

Octubre, con solo u$s 10 millones operados, finalizó a $ 57,53 (TNA 63,54%). Todos los plazos bajaron más de treinta centavos.

Por último, las reservas del BCRA cayeron el viernes hasta los u$s 65.596 millones, la cifra más baja desde el 20 de diciembre de 2018.

