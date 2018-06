El dólar cedió ocho centavos a $ 27,68 este lunes en agencias y bancos de la city porteña, en una jornada atípica por el paro general organizado por la CGT en rechazo de la política económica del gobierno de Mauricio Macri.





El billete no acompañó el recorrido del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó ocho centavos a $ 27,09 a contramano del nerviocismo internacional y recuperándose de manera parcial de la fuerte caída de la semana pasada (el viernes se había hundido 49 centavos el viernes).





Durante la rueda, el Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado (T=0) de u$s 100 millones dólares. El precio promedio de corte se ubicó en $ 26,9483, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 26,94. Se trata de la tercera subasta consecutiva de divisas provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).





Los precios exhibieron un derrotero que mostró bajas algo importantes hasta la finalización de la subasta del BCRA y una suba posterior que con altibajos se mantuvo hasta el cierre.





Los máximos, en este sentido, se anotaron en los $ 27,15 a poco de iniciada la jornada cuando puntuales órdenes de compra sostuvieron los precios en un nivel superior al alcanzado en el cierre previo. A media mañana, la oferta se hizo algo más intensa y ejerció una presión sobre el tipo de cambio que retrocedió escalonadamente hasta perforar el piso de los $ 27, anotando mínimos en los $ 26,95. En la segunda mitad, en tanto, se recuperó la demanda y los valores se recuperaron sin llegar a superar los máximos pero fijando un cierre más alto que el del viernes pasado.





Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "el escenario internacional volvió a complicarse pero no tuvo en el plano local una influencia muy decisiva como para potenciar una suba fuerte del dólar mayorista. Es que la subasta del Banco Central sigue dotando de cierta liquidez al mercado sin tener todavía un peso decisivo en la evolución de los precios del dólar".





Puntualizaron que "la proximidad del fin de mes y el inicio lento pero perceptible del proceso de cierre de posiciones que deben liquidarse el viernes pueden agregar un factor de presión adicional que se verá si altera la precaria normalización actual".





En tanto, en la plaza paralela, el blue trepa 20 centavos a $ 28,30, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" descendió el viernes 71 centavos a $ 27,36.





Por último, las reservas del Banco Central ascendieron u$s 14.792 millones hasta los u$s 63.270 millones, debido a que se registró el primer tramo del acuerdo Stand By 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ascendió a US$ 15.000 millones.