Con el mercado atento al megavencimiento de Lebac de este martes pero principalmente a la subasta de u$s 500 millones que anunció el titular del Banco Central, Luis Caputo, para la rueda de hoy, el dólar se hunde 38 centavos este martes a $ 30,34 en bancos y agencias de la city porteña.





Se da en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa desciende 62 centavos y medio en el inicio de la jornada, a $ 29,30.





"Mañana (por hoy) licitaremos u$s 500 millones y pasado, si lo demandan, otros u$s 500 millones, o u$s 700 millones", afirmó el lunes Caputo, en un intento por frenar la escalada del billete. La colocación que será con fondos propios de la entidad y se llevará a cabo a las 14, se realizará bajo las mismas condiciones utilizadas en las subastas anteriores realizadas por el BCRA.





Así, en una rueda convulsionada como la de ayer, el presidente del Banco Central buscó salir a frenar la corrida con todas las herramientas a su disposición, en especial las reservas.





El jefe del BCRA dijo contar con el aval del FMI para usar reservas en intervenir sobre la plaza cambiaria aunque, reiteró que eso solo se hará "cuando haya movimientos disruptivos de mercado" o cuando sea necesario para evitar "saltos en los agregados monetarios", en relación a los pesos que quedarán liberados a plaza en las próximas licitaciones de Lebac hasta fin de año.





Cabe recordar que la divisa anotó ayer su cuarta rueda consecutiva al alza al avanzar 2,9% (87 centavos) a su récord histórico de $ 30,72 en bancos y agencias de la city porteña.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa trepó 2,3% (67 centavos y medio) a $ 29,925, en una rueda en la que el Banco Central decidió no licitar dólares provenientes del acuerdo Stand By con el FMI pero sí anunció que subastará el martes u$s 500 millones para saciar la demanda de la moneda estadounidense.





En ese contexto, el Comité de Política Monetario del Banco Central se reunió fuera del cronograma que tenía previsto y decidió aumentar la tasa de política monetaria al 45% en procura de quitarle presión al dólar, cuando en la city porteña se vive una nueva fiebre verde, además de intentar frenar la inercia que tiene la inflación, en un clima de desconfianza, al que contribuye la tensión económica internacional.





La entidad que preside Luis Caputo, había dejado inalterada en el 40% la tasa de política monetaria el martes pasado aunque resolvió definir la tasa de Letras de Liquidez 'LELIQ' a 7 días -que solo pueden operar las entidades financieras- como su nueva referencia.

Asimismo, la autoridad monetaria anunció este lunes una nueva estrategia en las licitaciones de Lebac, con el objetivo de mejorar la eficacia de la política monetaria y reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario. El FMI dijo que apoya el plan de la entidad monetaria que es consistente con el acuerdo alcanzado entre ambas partes por una línea de crédito Stand-By por u$s 50.000 millones.





El monto a ofrecer en cada licitación de Lebac será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias. En la próxima licitación a realizarse el martes, el BCRA ofrecerá un máximo de $ 230 mil millones de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de $ 330 mil millones en manos de los mismos. El monto ofrecido se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el Banco Central estima que será eliminado durante el mes de diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan.





En tanto, cabe recordar que el INDEC dará a conocer el miércoles el dato de inflación de julio, que privados estiman alrededor del 3% y que dejaría un acumulado del 19% para los primeros siete meses del año. Asimismo, la Argentina será sometida a partir de hoy a la fiscalización del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el acuerdo Stand By, un hecho que no ocurría desde hace 14 años.





En la plaza informal el blue subió un $ 1 a $ 30,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" trepó 66 centavos a $ 30,21.





En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" subió hasta niveles del 70%, operándose al final al 50%. Las Lebac en el mercado secundario continuaron elevando sus rendimientos, la de corto plazo (2 días) al 60%, y la de 37 días al 49%.





En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 1.180 millones, de los cuales casi el 50% se pactaron entre agosto y septiembre con precios finales a $ 30,51 y $ 31,44 respectivamente, con tasas de 39,98% y 38,50% TNA.





Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 253 millones hasta los u$s 56.621 millones.

Fuente: Ámbito.com