El dólar terminó estable este miércoles a $ 46,16 en bancos y agencias de la city porteña, en una rueda donde la volatilidad internacional volvió a ser la protagonista. El recorrido fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó tres centavos a $ 45 por una persistente dolarización de carteras, mientras se aguardaba el dato oficial de inflación de abril (al cierre se conoció que fue del 3,4% en abril).

Los valores se movieron dentro de un sendero sinuoso que alternó con fuerte suba inicial y simétrica baja sobre el cierre. La demanda por cobertura acompañó en el plano doméstico la fortaleza del dólar respecto de otras monedas en la primera parte. En este lapso, las órdenes de compra ejercieron presión sobre la cotización de la moneda norteamericana, llevándola a tocar máximos en los $ 45,50, cincuenta y tres centavos arriba de los valores registrados en el final previo.

Con muchas oscilaciones, los precios se mantuvieron operando por encima de los $ 45 durante gran parte del desarrollo de la sesión, pero algo alejados de los máximos.

La presencia oficial volvió a destacarse en los mercados de futuros, con posturas de venta que intentaron contener el ajuste de los precios. En la segunda mitad de la sesión se rearmó la oferta ajustando la cotización con caídas que la llevaron a mínimos en $ 44,95. Ya sobre el cierre una pequeña reacción los acomodó en un nivel discretamente más alto que el cierre de la jornada previa.

El analista Gustavo Quintana señaló que "los precios fueron respondiendo con sus fluctuaciones a los vaivenes externos pero siempre dentro de la tutela dispensada por la estrategia de intervención oficial, que mantiene una presencia constante en los mercados de futuros".

Destacó "alejados de los máximos históricos pero sin lograr una relativa estabilidad, la cotización del dólar en la plaza doméstica sigue pendiente de la regulación del Banco Central, quien trata de suavizar los movimientos de los precios pero siempre acompañando la tendencia internacional".

Tasas

El Banco Central (BCRA) convalidó una leve baja de tasas de las Leliq de 2 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 71,602% para un total adjudicado de $ 208.302 millones. A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $ 17.108 millones.

En la primera licitación, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 71,590%, con un monto adjudicado de $163.272 millones.

En la segunda subasta de Letras de Liquidez a siete días de plazo realizada en la jornada por el BCRA, el monto adjudicado fue de $ 45.030 millones a una tasa promedio de corte de 71,646%, siendo la tasa máxima adjudicada de 71,7900% y la mínima adjudicada 70,890%.

Turbulencia internacional

Una recuperación de las acciones globales provocada por una retórica más suave del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la disputa comercial con Pekín se desvanecía el miércoles, debido a unos sombríos datos económicos chinos y los nuevos problemas de la deuda italiana.

La preocupación en torno a la guerra comercial de las dos economías más grandes del mundo generó volatilidad en los mercados globales. Pero los inversionistas mostraron su agrado luego de que Trump considerara el martes que la disputa con Pekín es "una disputa pequeña" e insistiera que las conversaciones no han colapsado.

Pero unos datos chinos que mostraron un crecimiento sorprendentemente débil de las ventas minoristas y de la producción industrial afectaban a los mercados y aumentaban la presión sobre Pekín para lanzar más estímulos.

En los mercados cambiarios, el dólar cotizaba en 109,38 yenes tras tocar mínimos de tres meses el lunes de 109,020 unidades de la moneda japonesa, mientras que el yuan bajaba a 6,9138 unidades por dólar en los mercados internacionales.

Otros mercados

En el mercado informal, el blue terminó sin variantes a $ 46, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó el martes 49 centavos a $ 45,85.

En el mercado de dinero entre bancos el call money operó al 70%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 188 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y el viernes.

En el ROFEX, se operaron u$s 1.291 millones, un 30% más que el martes. Esto obedece a casi u$s 500 millones operados para fin de mes, por cantidad de tarders que pactan entre partes, además de u$s 110 millones de pases para fin de junio.

Los primeros meses concentraron más del 65% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio, terminaron operándose a $ 46,33 y $ 48,56 (TNA 67,42 % y 62,77%). Agosto con 62 millones operados, finalizó a $ 53,46 (TNA 63,54 %).

Por último, las reservas brutas del BCRA bajaron el lunes u$s 314 millones hasta los u$s 67.797 millones.

Fuente: Ámbito