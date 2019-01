El Banco Central compró otros u$s 50 millones y provocó un alza en el dólar, luego de tres bajas consecutivas, aunque esta mejora no acortó significativamente la distancia que separa a la cotización mayorista del límite inferior de la zona de no intervención.

En bancos y agencias de la city porteña, el dólar avanzó tres centavos este lunes a $ 38,06, mientras que, en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) avanzó sólo 10 centavos a $ 37 luego de la participación de la autoridad monetaria en el Siopel. El precio promedio de compra de la subasta se ubicó en $ 37,13 y el máximo, en $ 37,14.

Pese a este alza, la divisa continúa por debajo de la banda de no intervención, hoy en $37,45 y $ 48,47. "No hay que pensar que este actual abaratamiento del dólar es una tendencia firme que vino para quedarse, ni que el actual plan monetario goza de credibilidad y va a alcanzar todos los resultados buscados, tanto en materia de estabilidad cambiaria como de inflación", dijo la consultora Economía & Regiones.

Los precios tuvieron un recorrido mixto que mostró una suba inicial que se fue diluyendo a lo largo de la rueda. La presión de la oferta destacada sobre el final recortó toda la ganancia de la apertura acomodando los valores con muy discreta suba que de todos modos mantuvo la cotización bastante alejada del límite inferior de la zona de no intervención oficial.

La demanda por cobertura se hizo fuerte en el primer tramo de la jornada empujando una suba de la cotización que tocó en este lapso los máximos al operarse en $ 37,21, treinta y un centavos arriba del cierre previo.

Luego, la lenta pero persistente reaparición de la oferta fue diluyendo la presión inicial con bajas de los valores que se acentuó luego de la subasta oficial. Los ingresos desde el exterior alimentaron las órdenes de venta, forzando retrocesos que casi sobre el cierre marcaron los mínimos de la fecha al operarse en los $ 36,97.

A la oferta, se suman los exportadores cerealeros están ingresando un promedio de u$s 85 millones diarios por las liquidaciones de la cosecha del trigo.

El analista Gustavo Quintana destacó que "la mejora de la cotización no alcanzó para acotar significativamente la distancia que la separa del límite inferior de la zona de no intervención oficial y la mantiene en un nivel inferior al previsto para el primer mes del año".

En simultáneo, el Banco Central avaló otra baja en la tasa de Leliq, la séptima en forma consecutiva, en la que adjudicó $ 172.096 millones (vencían 193.244 millones). El rendimiento de las letras de liquidez de la autoridad monetaria perforó el 58%, al ubicarse en promedio en el 57,80% anual, 0,306 puntos porcentuales menos que el viernes pasado.

En el mercado informal, por su parte, el blue cedió 25 centavos a $ 39, según un relevamiento en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cayó el viernes 15 centavos a $ 37,09.