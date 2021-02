El 2021 empezó con el pie izquierdo para el comercio minorista sanjuanino, que cerró enero con una baja del 13,5 en las ventas comparadas con las de igual mes del año anterior. Así lo informó la Cámara de Comercio de San Juan que ayer dio a conocer las ventas logradas medidas en cantidades. Los artículos que lideraron las bajas fueron el calzado, la indumentaria, artículos de librería y comestibles. El único rubro que tuvo un repunte el mes pasado fue juguetería, traccionado por los regalos de Reyes, que evidenciaron un aumento del 2,3% respecto a la celebración del 2020. El titular de la Cámara, Hermes Rodríguez, dijo que en el caso de calzado, indumentaria y librería siempre en enero sucede la preventa escolar que hasta el momento está ausente. ""A nuestro criterio no esperamos mucha venta escolar, los consumidores utilizarán las compras escolares que realizaron en el 2020", dijo el empresario. Agregó que en relación a los comestibles, se nota mucho la baja después de las ventas de fin de año y también debido a los sanjuaninos que no están en la provincia por vacaciones. Con las cifras logradas en enero se sepultó la alegría que tuvieron los comerciantes minoristas en diciembre, cuando las fiestas de Navidad y Año Nuevo lograron un incremento del 3,3% respecto a igual mes del año anterior, el primer repunte que tuvo el sector en nueve meses, desde que comenzó la pandemia por el coronavirus. Aquel mes los rubros que traccionaron la mejora del comercio minorista fueron los relacionados con alimentos y bebidas principalmente, mientras que el resto tuvo un comportamiento dispar. En la Cámara de Comercio confiaban en sostener ese envión durante el mes de enero, con la venta de Reyes. Pero finalmente no se logró y tampoco hay muchas expectativas de los comercios para febrero.