La comercialización de productos sanjuaninos al exterior aumentó su volumen en un 20% entre enero y marzo, mientras que las ventas internas cayeron entre el 5 y el 15%. El sector se esfuerza para no afectar los puestos de trabajo en plena crisis económica.



La industria sanjuanina sigue remando en medio de la tormenta económica y financiera que atraviesa el país. La escalada del dólar generó grandes inconvenientes a los empresarios locales, entre ellos, la imposibilidad de determinar el valor de los productos e insumos necesarios para poder producir. Sin embargo, los industriales locales se arremangaron para blindar el empleo y tratar de no afectar las fuentes de trabajo.



En este contexto, la industria sanjuanina experimentó un incremento del 20% en el volumen de exportaciones, entre enero y marzo, lo que se tradujo en un aumento del 6% de las ventas en dólares respecto del mismo periodo de 2017. Sin embargo, puertas adentro, las ventas fabriles experimentaron una caída promedio interanual del 5%, aunque desde la Unión Industrial de San Juan aseguraron que existen rubros, como el textil, donde las ventas descendieron hasta un 15%. La realidad no es diferente fuera de las fronteras del valle, ya que la industria Argentina también registró una baja del 5,7% en julio respecto al mismo mes del año pasado según informó el Indec.



Las cifras de la industria sanjuanina indican que a junio de 2018 la actividad manufacturera emplea a 14.747 personas. Mientras que la construcción ocupa 14.114 trabajadores y los servicios mineros a 1.117 de forma directa. La actividad de comercio es la que más trabajadores posee con 16.112 personas. Desde el ejecutivo local indicaron que todavía no tienen discriminadas las cifras laborales luego de la escalada del dólar, aunque se estima que fueron positivas. Sin embargo, parece ser un momento muy sensible para hablar de aumentos dentro de este ítem. "El primer problema es el tema tarifario, luego la caída de la demanda producida por el proceso inflacionario, a lo que se suma el inestable marco jurídico que existe a nivel nacional. Sin embargo, los industriales sanjuaninos son verdaderos sobrevivientes, se han arremangado y trabajan fuertemente soportando las pérdidas con su propia productividad para no afectar los puestos de trabajo", comentó Sandra Barceló, secretaria de Industria de San Juan.



La actividad vitivinícola, por su parte, reflejó en agosto números positivos después de un largo periodo de tiempo. Antes de la escalada del dólar y por una mejora de la competitividad cambiaria, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) informó que los números provisorios de exportaciones y los vinos a granel -tanto de blancos como de tintos- marcaron un crecimiento del 410% en relación a agosto de 2017, al venderse 159.654 hectolitros (hl). Sin embargo, referentes del sector indican que las nuevas retenciones, sumadas a la reciente medida de quita de reintegros afectarán exportaciones y rentabilidad. Pese a que el dólar ronda los 40 pesos, lo cual podría traducirse en una ventaja competitiva, desde el sector vitivinícola indicaron que dicha ventaja se licúa con la inflación de los costos. Ángel Leotta, presidente de la Cámara Vitivinícola local indicó que en el mercado externo se verá "resentido" el vino a granel. Y agregó: "Quizás se pueda vender mejor el mosto, pero seguirá siendo un problema el sobre stock de vino que va a pesar en el mercado. Además, nos bajaron los reintegros de 5,9% a 3,25%. Y en la uva de mesa bajaron del 5,9% al 1%, cosa que es prácticamente fatal para una economía regional".



El cóctel negativo que actualmente atraviesan los industriales de la provincia se completa con altos costos de financiación por la suba de las tasas de interés. Cabe recordar que el Banco Central dispuso la suba de la tasa de referencia al 60% y eso generó el alza de la financiación en todos los bancos, llegando a niveles prácticamente inalcanzables. "En virtud de la falta de determinación de precios todo se maneja de contado, es un momento complicado", comentó Gustavo Fernández, vicepresidente de la Unión Industrial San Juan. Y agregó: "El sector está haciendo un trabajo muy importante tratando de mantener los puestos de trabajo: se están adelantando vacaciones, hay paradas de mantenimiento de plantas y eliminación de horas extras para tratar de no llegar a la instancia que sigue".

La industria textil también vio afectado su andar durante los últimos meses de 2018 ya que el 80% de sus insumos son importados y el resto son hilados nacionales, atados a los vaivenes del dólar. Por eso sufrió un ajuste tremendo acompañado por otro factor negativo que es la depresión del mercado interno: "Hay una fuerte caída de ventas, debido a que lo primero que deja de comprar la gente en recesión es indumentaria", explicó un directivo. Por su parte, el sector abocado a la fabricación plástica también dejó en claro la difícil situación que atraviesan, ya que los clientes pagan a 45 días, mientras que los productos tardan 45 días en llegar al exterior, castigando doblemente al fabricante local frente a un dólar que cambia diariamente. "Tampoco se puede trasladar toda a los precios. Hay una devaluación acumulada del 76% y la suba de precios fue de 37%", comentó un industrial plástico sanjuanino.



Por su parte, desde la Cámara de la Construcción explicaron que la falta de precios de referencia ha provocado que no haya provisión de insumos como hierro, cemento, pinturas, caños de PVC, chapas y de carpintería metálica. Esa situación lleva a que actualmente no se estén cotizando obras ante la falta de valores de los materiales.



"Más allá de la situación actual, los industriales siguen apostando. Se han creado grupos de consulta entre los diferentes rubros para apoyarse y consultarse. Lo bueno es que ninguno tiene la intención de tirar la toalla", concluyó la secretaria de Industria.

Cifras



410 fue el porcentaje de aumento que tuvieron las exportaciones de vino a granel durante el pasado mes de agosto respecto al mismo mes de 2017 según el INV.



80 es el porcentaje de insumos importados y atados al valor dólar que utiliza la industria textil en la provincia.



16.112 es la cantidad de personas que emplea el sector comercial en la provincia de San Juan.