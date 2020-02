La canasta escolar con 51 útiles que DIARIO DE CUYO viene relevando desde hace años en el mes de febrero, este 2020 exigirá un esfuerzo alto al bolsillo: no hay uniformidad en los aumentos de los productos que muestran una muy variada dispersión; pero se puede anticipar que aquellos útiles escolares más usados, como los cuadernos y las mochilas, vienen con incrementos de hasta el 69%.

El listado de precios total de los 51 productos relevamos representa un gasto total de 6.696,10 pesos, cifra que muestra un incremento del 58,46% respecto a los $4.225,70 que costó idéntico combo el año pasado. El incremento promedio supera en casi 5 puntos la inflación de precios de todo el 2019, que según el INDEC cerró con un alza del 53,8%.

En los negocios del sector dicen que los incrementos son menores, y que alcanzan el 40%, según se informó en los últimos días desde la Cámara de Comercio de San Juan, que justamente este mes está realizando un outlet que incluye útiles y vestimenta escolar. De acuerdo al sondeo realizado, los precios de los cuadernos que más se incrementaron son los oficio A4, con espiral tapa dura, de 100 hojas; que el año pasado costaban 145 pesos y ahora están a 239 pesos. No son estos los más caros, sino los cuadernos tapa dura forrados que cuestan 249 pesos, frente a los 167 pesos del 2019. Algunos artículos muestran subas siderales como la témpera por unidad, que hace un año se vendía a 6 pesos y ahora no baja de 20 pesos; un alza nada menos que del 233%. Sin embargo, y aunque parezca increíble, hay algunos artículos que casi no se usan y por eso bajaron de precio: las mochilas comunes, sin carro; se consiguen desde 350 pesos y el año pasado estaban a 400 pesos. También los folios escolares clásicos que de 18 pesos, ahora cuestan 15 pesos; o el papel glasé común que está a 4,5 pesos frente a los 5 del año pasado. En cambio las mochilas con carro subieron casi 69%, al pasar de los 1.600 pesos del 2019; ahora a 2.700 pesos, las más modestas. Si los papás buscan las que están de moda, que traen luces Led o lentejuelas con brillos, hay que pensar en gastar entre 3.500 a 6.000 pesos. Las cartucheras de doble piso con Unicornio o Frozen rondan entre 800 y 1.200 pesos. Con estos valores, este año las papelerías y librerías registraron una compra inusual en enero, con clientes que se anticiparon a comprar útiles para la escuela, para evitar tener que afrontar todo el gasto de golpe cuando llegue el comienzo de clases. En las librerías consultadas para este informe dijeron que todos los productos subieron "bastante" y lo atribuyen a la crisis económica que vive el país. Frente a esa situación, el Gobierno nacional ha lanzado una canasta escolar en las cadenas que ha provocado polémica en librerías locales. El gobierno local está armando con ellas una promoción que será anunciada esta semana.

A lo largo de los años

El presente sondeo se realiza sobre los mismos artículos desde el año 2013, cuando el salto de los precios en esa oportunidad fue del 21,8%. Luego, entre 2013-2014 trepó un 32,7%, en tanto que entre 2014 y 2015 el aumento alcanzó el 56,6%. El más significativo se dio entre el 2015 y 2016 cuando subió un 64,7%. En el 2017 había tenido el menor aumento en 5 años, de apenas el 11,4%, en el 2018 mostró un incremento del 33% interanual y en el 2019, del 34%. Este año, al suba es del 58,46%.

Habrá una canasta provincial

El secretario de Industria, Alejandro Mestre, anunciará entre hoy y mañana una canasta de 20 útiles acordada con librerías sanjuaninas. Competirá con la canasta de 10 productos que lanzó la Nación en las cadenas de supermercados. Ruben Miodosky, desde Integral Librerías, aconsejó a los sanjuaninos comprar en las librerías sanjuaninas ""que están un 40% más baratas que las cadenas", aseguró. Como ejemplo dijo que un cuaderno que en su local cuesta 69 pesos, en la canasta de los super está al doble.