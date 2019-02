Empresarios y productores definirán esta noche si inician acciones judiciales a los intendentes de los 19 municipios sanjuaninos, en su cruzada de eliminar el cobro de las tasas y contribuciones municipales de la boleta de la luz. Un sondeo realizado ayer por este diario reveló que las aguas están divididas: de ocho entidades consultadas, la mitad quiere judicializar el tema y la otra mitad, no.



Los referentes de 16 cámaras y entidades productivas se juntan a las 21,30 en la Federación de Viñateros a definir qué pasos seguirán, ya que ningún municipio contestó los pedidos de informes de lo recaudado y gastado por los montos que ingresan por medio de la factura eléctrica. Ese pedido se hizo a través de una carta enviada por un abogado, en la segunda quincena de enero, donde se emplazó a los intendentes a informar sobre lo recaudado entre los años 2015 al 2018 en concepto de Tasa de Alumbrado y Contribución Municipal. Lo mismo se le consultó a Energía San Juan y al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). La finalidad fue constatar si existe la figura de ‘impuesto encubierto’, al cobrar un monto mayor a lo que efectivamente se destina al pago del servicio de alumbrado público. Los intendentes no contestaron, pero sí lo hicieron Energía San Juan -que se desligó del tema diciendo que sólo se dedica a cobrar y luego repartir a cada municipio el importe-, y el EPRE. Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros; Dino Minozzi, de la Federación Económica; y Angel Leotta, desde la Cámara Vitivinícola; admitieron ayer que el EPRE sólo brindó informes del año 2017, pero que eso basta para visualizar que hay comunas que están cobrando hasta 50% más que lo que realmente ocupan para pagar el alumbrado publico y mantenimiento. Ninguno informó de cuáles municipios se trata. Pero admiten que corrobora la sospecha que se tenía de que se está ante el cobro de un impuesto encubierto, que está penado por la Constitución, y que permite avanzar en una judicialización. Hay que ver ahora si lo harán.



Entre los enrolados a la postura más dura, de acudir a la Justicia para dirimir si corresponde el cobro de tasas y contribuciones en la boleta de electricidad, esgrimen que ya no queda margen para el diálogo, dado que ningún intendente mostró voluntad de discutir el tema ante el pedido de las 16 entidades.



Los más moderados quieren apelar a ‘convencer’ a los intendentes de que la crisis es aguda, que este año recibirán más fondos por la nueva ley de coparticipación y que deben seguir el ejemplo del Gobierno provincial que hace esfuerzos para ayudar a sostener el empleo.

A favor de ir a la Justicia

Ángel Leotta -C.Vitiv

Al diálogo no podemos apelar porque ningún intendente ha accedido. La única vía es la presión administrativa y ante la negativa de la respuesta creo que el conjunto va a decidir iniciar las acciones legales correspondientes.



Eduardo Garces-F.V.

Hay que actuar judicialmente, porque por las buenas no quieren entenderlo. Esto es un impuesto encubierto. El informe del EPRE al 2017 dice que algunos municipios cobraron hasta 50% más de lo que pagaron por electricidad.



Catuco Molina-C.P.V

Si no contestaron los intendentes hay que judicializar. La agricultura ha pasado a ser electrodependiente y no es que no queramos pagar tasas y contribuciones, no queremos pagar el exagerado porcentaje que nos están cobrando.



Pablo Martin-CPEC

No es la intención de ninguna de la cámaras llegar a la instancia judicial pero no queda otra alternativa. Ningún intendente ha manifestado la voluntad siquiera de sentarnos a conversar y rever el tema. Creo que surgirá seguir los pasos legales.



En contra de judicializar

Dino Minozzi-F.E.

’Vamos a definir con los asesores legales de cumplir los trámites administrativos, judicializar aún no. La información del EPRE visualiza que en algunos municipios no todo lo recaudado en tasas y contribuciones va a ese destino.



Mario Hernandez



Desde la Cámara Minera creemos que los municipios pueden dar claras señales de mejor competitividad y estimular a que se genere empleo o sostener el existente. No creemos que la judicialización del tema sea una solución, sí el diálogo.



Juan J. Ramos-AVI

No hay que judicializar el tema ya, la solución tardará mucho. Hay que seguir un tramite administrativo y retrotraer la tarifa al 2015, luego actualizarla por inflación, o en su defecto insistir al EPRE para que separe la boleta municipal de la de consumo.



Hugo Goransky-UI

’No nos parece el camino judicializar, hay que dialogar para que cobren algo razonable y no asociado al costo de la energía. Los intendentes tienen que tener políticas que estimulen la producción y el trabajo como lo hace el Gobierno provincial.