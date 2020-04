Los 50.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos de todo el país, donde trabajan algo más de 500.000 personas, perderán unos 28.500 millones de dólares este año a raíz de un 45% en la caída de su facturación por la pandemia de coronavirus, informó hoy la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).



La presidenta de esa entidad, Graciela Fresno, remarcó que "el sector ligado a la actividad turística enfrenta una crisis terminal" y dijo que por ese motivo necesitan "la ayuda del Gobierno nacional para evitar el cierre de miles de establecimientos".



La Fehgra le solicitó al Gobierno créditos a tasa 0, asistencia para el pago de salarios, eximición del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios, prórrogas de los vencimientos de impuestos y servicios públicos y una moratoria impositiva para las deudas generadas durante estos meses de crisis.



Fresno subrayó que "somos un sector que nunca recibió subsidios y que se encuentra sin actividad desde mediados de marzo", y aseguró que esta situación "nos enfrenta con la imposibilidad de pagar los salarios y los servicios".



"La crisis por el coronavirus hará que muchas empresas no puedan seguir adelante, lo que provocará el cierre de miles de PyMEs del sector con la consecuente desaparición de fuentes de empleo para los argentinos", enfatizó la presidenta de la Fehgra en un comunicado.



Además, recordó que "la mayoría de los establecimientos hoteleros y gastronómicos dependen en gran parte de los 15 millones de turistas por año que recorren el país" y estimó que ese flujo de viajeros "no se recuperará en mucho tiempo". "Eso motivará que la mejora en la actividad de este sector, a diferencia de otros, no se verá este año", afirmó por último Fresno.



Argentina tuvo un importante crecimiento en la demanda de empleo en el turismo en 2019, cuando el sector registraba más de 1.300.000 de los puestos de trabajo, el 10% del total. En los primeros ocho meses de 2019, la demanda de empleo en el sector hotelero creció un 70% en relación a 2018, lo que convirtió al turismo en el principal generador de empleo en Argentina, con 13,1 puestos de trabajo por cada millón de dólares que se invierte.



La actividad turística generó el año pasado 15 mil millones de dólares de ingresos por el movimiento de unos 15 millones de turistas por todo el país, 8 millones de los cuales fueron extranjeros.