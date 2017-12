El Gobierno convocó para hoy a las 8.45 a una conferencia de prensa en la que estarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas, Luis Caputo y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger. Según pudo saber Infobae a través de distintas fuentes del Gobierno, los funcionarios harían una explicación del impacto que tendrá en la economía las recientes medidas aprobadas por el Congreso, como las reformas previsional y tributaria y el Presupuesto 2018, además de un balance de la gestión.

La gran duda es si habrá algún tipo de anuncio relacionado con la actual política económica y financiera. Hay que recordar que el Gobierno por ahora no cuenta con la Reforma del Mercado de Capitales y la Reforma Laboral que decidió enviar al Congreso a partir de febrero del próximo año.

El anuncio de la conferencia generó muchos rumores en el mercado financiero. "Con las reformas aprobadas el Gobierno está más fuerte, por lo tanto no se puede descartar que haya cambios en el futuro en particular en la política del BCRA que obligan a mantener tasas de interés muy altas y el aumento del stock de Lebacs que ya supera los 1,1 billones de pesos es una especie de bomba a punto de estallar y ahora se sumó la suba en el precio del dolar", comentó a Infobae un analista financiero de una banco privado extranjero. Otro de los rumores que corrían era que el Gobierno podría decidir que la ANSES no se utilizará más como fuente de financiamiento del Tesoro como ha ocurrido hasta ahora y que debería desarmar sus posiciones de Lebacs, como ocurrió con las empresas de seguro que comenzaron a desprenderse de esas letras emitidas por el BCRA.

En el Gobierno hay preocupación por las críticas de distintos sectores políticos y de la industria por la un supuesto atraso cambiario que perjudica a las economías regionales y al sector exportador. Por ese motivo se especula que el Gobierno dé una señal a los mercados al mostrar un equipo económico homogéneo coordinado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña.

En ese aspecto hay que destacar que en su alocución para la aprobación de las leyes el senador por el Partido Justicialista Miguel Ángel Pichetto fue muy crítico con la política monetaria del BCRA. El legislador lanzó fuertes advertencias contra las políticas de tasas altas del Banco Central, y cuestionó su independencia del área económica: "No es bueno que el BCRA se maneje como si fuera el Bundesbank de Alemania cuando este es un banco que debe estar atado a la política económica y de desarrollo". El líder de la bancada del PJ dialoguista pronunció estas palabras en la Comisión de Presupuesto del Senado, mientras se debatían las leyes que fueron aprobadas hoy en el recinto.

El rionegrino no se guardó nada al hablar frente al titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien también expuso en la comisión. Tras criticar la políticas de altas tasas de interés de la entidad que conduce Federico Sturzenegger, destacó que "los fondos de inversión que vienen ponen los fondos en Lebac, en seis meses los sacan y tienen ganancias en dólares de 13, 14 o 16 por ciento que no tienen en ningún lugar del mundo".

Lo concreto es que el martes pasado el presidente del BCRA Federico Sturzenegger dio una muestra de su intención de mantener una política monetaria dura para cumplir con las metas de inflación al mantener sin cambios la tasa de Lebacs en el 28,75 % pese a la resistencia de algunos funcionarios del Gobierno que prefieren comenzar a reducir las tasas de interés para reactivar mas el crédito y la economía en general. Los rumores sobre la interna dentro del Gobierno por la política monetaria del BCRA son cada vez mas fuertes dentro del mercado financiero. Lo curioso es que esta será una de las únicas veces que Sturzenegger estará presente en una conferencia de prensa junto a funcionarios del Gobierno. Los interrogantes que circulan desde ayer a la tarde en el mercado financiero y en el mundo empresario se develaran hoy luego de la conferencia de prensa.