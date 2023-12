Hoy se conocerá de cuánto fue la inflación de noviembre y los estatales sanjuaninos están a la espera para saber si tendrán o no un nuevo aumento. Los sindicatos y la gestión uñaquista habían firmado una cláusula de actualización salarial, la cual se dispara si la suba de precios queda a cinco puntos porcentuales o supera a las mejoras salariales acumuladas, pero, al cierre de esta edición, no se sabía si el actual gobierno la aplicará o no.

En noviembre, con un 8,3 por ciento de inflación mensual, los estatales acumularon tres meses continuos de aumentos automáticos. El índice de septiembre del 12,4 por ciento, publicado por el Indec, estrenó la cláusula. Un mes después, la cifra fue de 12,7 puntos. A pesar de la desaceleración de más de cuatro puntos en el último registro, se dio por tercera vez la actualización en los haberes. Los tres porcentajes se calcularon sobre el recibo del mes anterior, por lo que el impacto en los sueldos fue fuerte. A eso se suma que en enero y febrero, la administración anterior otorgó aumentos para compensar los problemas inflacionarios del año pasado.

La cláusula se pone en práctica si la inflación acumulada en el año queda a cinco puntos o supera las mejoras salariales de los trabajadores. El acuerdo por los sueldos alcanzó un 141,6 por ciento de enero a octubre, mientras que la inflación acumulada en ese período está en 120 por ciento. El Indec dará a conocer hoy el índice de inflación de noviembre y las consultoras privadas vienen señalando que rondará el 10 por ciento, por lo que todo indica que quedaría en condiciones de activarse el mecanismo, si es que el nivel de precios acumulado llega, al menos, al 136,6 por ciento. Al cierre de esta edición, se desconocía cuál iba a ser la decisión oficial, de la que están atentos los distintos gremios.