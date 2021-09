El parate en la producción de oro y plata surge como el principal motivo de la caída de las operaciones comerciales que tuvo la provincia de San Juan al mundo durante el primer semestre del 2021. No obstante, en el sector minero esperan que mejore en la segunda mitad del año, ya que la mina Veladero terminó una parte clave de las obras de ampliación del valle de lixiviación del mineral y ha reanudado hace pocas semanas las operaciones de producción. Ese factor hará crecer las estadísticas del segundo semestre, según aseguran en el sector. En la primera mitad del año las exportaciones de la provincia de San Juan totalizaron 513 millones de dólares, cifra que representó una baja de 9,5% respecto al mismo semestre de 2020, según informo el Indec. Teniendo en cuenta que la minería representa el 72% del total exportado por la provincia, es más que evidente el impacto que provocó en el desempeño de los envíos al mundo.

A eso se sumó la menor demanda brasileña por los productos agrícolas que vende esta provincia, lo que ha provocado también una caída en los precios de esas materias primas. Los envíos mineros totales sanjuaninos al mundo evidenciaron una caída interanual del 9,9%, alcanzando casi 370 millones de dólares entre enero y junio, de los cuales el complejo oro y plata se llevó 356 millones de dólares. El freno en la producción de metales se produjo porque el año pasado la mina Veladero postergó la construcción de la plataforma de la Fase 6 de la ampliación del valle de lixiviación, a causa de la pandemia, lo que provocó un retraso de 6 meses en las obras por la temporada de invierno. Esa obra que inicialmente debía estar terminada en noviembre de 2020, recién culminó en agosto de este año, provocando una fuerte ralentización en la producción. "La transición de operaciones a la Fase 6 causó una demora en la exportación 2021, este año va a ser uno de los más bajos de producción de la mina" explicaron fuentes del sector. Agregaron que en el segundo semestre se empieza a normalizar y mejorará aún más para el 2022. Por fuera de la minería, entre los productos más relevantes de las exportaciones provinciales se ubicó también el grupo de hortalizas y legumbres sin elaborar, que concentró 5,4% de los envíos al exterior y también sufrieron un descenso. Fundamentalmente, se trató de ajos y cebollas, que sufrieron caídas de 27,6% y 20%, respectivamente, en relación con el primer semestre del año anterior. Sergio Mena, presidente de la Cámara de Productores Agrícolas, explicó que la causa es la menor compra por parte de Brasil, el principal socio comercial de la provincia, a raíz de que ese país no tuvo inconvenientes climáticos y aumentó la producción propia de esas hortalizas. "En el 2020 Brasil se llevó la cebolla y el ajo sanjuanino y desintoxicó el mercado interno, pero este año tiene producción propia y no vino a comprar. Eso ha derrumbado los precios internos y más del 80% de la cebolla va a quedar tirada" indicó el productor. Históricamente, las ventas al país carioca eran de 140.000 a 150.000 toneladas y este año compró menos de 100.000 toneladas. Según sostienen fuentes del sector, estas fluctuaciones son propias del mercado brasileño, ya que por cuestiones climáticas su producción no es estable.

El Indec también mencionó caídas de exportación en preparados de hortalizas, legumbres y frutas -que constituyen el 4,5% del total- que disminuyó sus envíos 24% en el período. También se destacó el comportamiento de productos químicos y conexos, con 4,4% del total de las exportaciones; cuyos despachos en el período se redujeron 17,9%.

Un rubro importante que aumentó exportaciones es el de frutas secas o procesadas, que representó un 2,8% del total de las exportaciones de esta provincia con una suba interanual de 7,7%. Allí están incluidos los pistachos, nueces y almendras. Lamentablemente el Indec no desagregó en el informe los envíos vitivinícolas ni olivícolas. En cuanto a los destinos, el 61,6% de las exportaciones estuvieron concentradas en tres destinos: Suiza, Estados Unidos, Canadá y Mercosur.

En Cuyo

En la región cuyana, las exportaciones alcanzaron los 1.605 millones de dólares en el primer semestre, un aumento interanual de 5,5%. Mendoza tuvo el 46% del total exportado por la región, seguido por San Juan, con el 32 % y San Luis, con el 22,1%. En las exportaciones de la región predominaron las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y las de Origen Agrícola (MOA), que en conjunto, totalizaron el 77,9% de los despachos al exterior. Las MOA facturaron 682 millones de dólares y se incrementaron 11,4% con respecto al primer semestre del año anterior. Las exportaciones de MOI alcanzaron 568 millones de dólares y se redujeron 2,9% respecto de 2020. Por otra parte, las exportaciones de Productos primarios (PP) fueron 322 millones de dólares y mostraron un incremento de 6,2%. El 95,4% de las exportaciones vitivinícolas se concentraron en Cuyo. El Indec destaca asimismo que la región tuvo un rol importante en el complejo oro y plata, ya que las empresas radicadas en San Juan contribuyeron con el 28% de las exportaciones totales cuyanas.