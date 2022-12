El empresariado sanjuanino se manifestó de acuerdo con la decisión del gobierno de San Juan de trabajar ayer con normalidad en la provincia, pese al decreto presidencial que estableció un feriado nacional por la llegada de la Selección. Hubo mucho movimiento en las calles, el comercio y la industria, pero al mismo tiempo el sector privado se está dando cuenta de que tendrá que pagar el feriado a sus empleados tal como advirtieron los gremios, lo que encarecerá la actividad productiva en un momento difícil para las empresas que también deben abonar el aguinaldo y un bono de fin de año ordenado por la Nación. En el caso de los comercios, al tratarse de días de altas ventas por la Navidad, la situación más o menos se compensa, pero en sectores como la industria, la agroindustria y la construcción, hay ceños fruncidos.

No se sabe qué ocurrirá con los empleados públicos. Ayer el gobierno analizaba las implicancias jurídicas de la decisión provincial que se enfrenta a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) nacional. El vicegobernador Roberto Gattoni justificó la medida, al entender que los festejos son en Capital Federal y que en San Juan se decretó asueto para el viernes 23. 'A la producción en general le afectaban dos feriados, pero sobre todo al comercio que tiene una expectativa previa a las fiestas de Navidad', dijo. Nada se habló respecto a si se pagará doble la jornada en el sector público, y el asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, tampoco respondió la consulta. En UPCN dicen que no habrá que pagar doble, y en ATE, que lo analizarán los abogados. Lo que sí se estimaba en pasillos oficiales es que el sector privado no podrá escapar a la normativa laboral al respecto.

ALIVIO COMERCIAL

Todas las entidades comerciales de la provincia coincidieron en que ayer la gente salió a hacer compras y consultas, lo que levantó expectativas de mejorar la facturación. La Cámara de Comerciantes Unidos informó que advirtieron 'mucha compra anticipada, algo que se destacó respecto de años anteriores', y que notaron que 'el humor de la gente está muy arriba, lo que seguro se verá reflejado en las ventas'. Dicen que hubo mucha consulta por la nueva camiseta de la selección: estiman que la original rondará los $30 mil y las 'alternativas', que se venden con seña anticipada, $4 mil.

'Mucha afluencia de gente a los comercios, a pesar de las confusiones por el feriado', dijo Laura Zini desde el Centro Comercial, y Leonardo Borgogno, de la Cámara de Comercio, ratificó que en el centro hubo actividad normal, 'y mucha afluencia de gente, gracias a Dios'. Hermes Rodríguez, miembro de la entidad, dijo que cumplirán con el pago del feriado, tal como indicó el Sindicato de Empleados de Comercio. Su titular, Mirna Moral, informó que se trató de un feriado nacional, y que el empleado que fue a trabajar recibe paga doble y un compensatorio.

Pocas dependencias no abrieron ayer en San Juan, como las nacionales PAMI y Anses.

OTROS SECTORES

Julián Rins, desde la Cámara Argentina de la Construcción, ratificó el apoyo a la decisión del gobierno provincial de trabajar normalmente 'ante la situación económica actual, y los compromisos que el empresariado tiene asumido con sus trabajadores y proveedores'. Agregó que no le preocupa el pago doble sino la posibilidad de que no funcionara la administración pública cuando tenían inspecciones previstas. En igual sentido se manifestó Enrique Velasco, de la Cámara Empresarial de la Construcción, que dijo que 'estamos pasando una situación económica y financiera crítica' y consideró 'fundamental hacer todo lo que esté a nuestro alcance para la recuperación de nuestro país, y eso se logra trabajando'. Respecto al pago doble dijo que 'buscarán la comprensión de los gremios'. Ricardo Palacios, desde la Unión Industrial, dijo que algunos trabajadores asistieron y otros, no; y que se evaluará el pago doble porque para las pymes es muy duro el combo de inflación, aumento de tarifas, bono y otros.

No obstante, los secretarios generales de la CGT y UOCRA (Eduardo Cabello), del gremio de Plásticos (Rolando Manzanelli) y Textil (Roberto Vega) dijeron que, al ser un DNU nacional, es superior a una decisión provincial y corresponde pagarlo.