Presencia. Todos los sectores involucrados de una u otra manera en la actividad participaron ayer en los actos por la celebración del Día de la Minería en Casa de Gobierno.



Para no dejar dudas de que la actividad es política de Estado y que tiene el aval tanto del Gobierno como de la parte empresaria local, en el festejo del Día de la Minería que tuvo lugar ayer ambos sectores hicieron una fuerte defensa de esta tarea y convocaron a ampliar la labor para generar riqueza y más cantidad de fuentes de trabajo en la provincia. También los mensajes estuvieron dirigidos a responder a las críticas que vienen por los intentos de injerencia de una parte del Gobierno nacional, la Justicia nacional y de entidades como la Asociación de Abogados Ambientalistas. “Incidentes tienen todas las actividades, pero vamos a trabajar para recuperar la licencia social”, dijo el gobernador Sergio Uñac en clara referencia a los últimos incidentes en Veladero, que tiene paralizado su funcionamiento hasta nueva orden.



En homenaje a la primera ley de fomento minero sancionada por la Asamblea Constituyente de 1813, se llevaron a cabo ayer dos actividades, la primera con epicentro en la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, un gran promotor de esta actividad en el país, y la otra en Casa de Gobierno, con anuncios y la entrega de subsidios para innovación tecnológica a las pymes mineras (ver aparte). Pero en ambas sobrevoló el mismo espíritu y fue el de afianzar la tarea para beneficiar la actividad económica provincial.



Primero, en la casa natal del prócer, abrió la serie de discursos el titular del gremio minero AOMA, Iván Malla, quien habló de la necesidad de sentarse a dialogar de todos los sectores involucrados “para no dilapidar el presente” y para continuar “siendo el ejemplo para otras provincias argentinas”.



El titular de la Cámara Minera, Jaime Bergé, llamó a “no sentir vergüenza por la actividad minera” y destacó que el último incidente en Veladero, el 28 de marzo pasado con el desacople de una cañería que transportaba mineral y solución cianurada, “no fue grave porque no hubo daños a la flora, la fauna ni a las personas”. Y señaló que le llamaba la atención que en Buenos Aires se preocuparan tanto por la actividad cuando “el Riachuelo tiene tanta contaminación”. “El hombre no puede vivir sin minería y tampoco podemos nosotros en San Juan”, sostuvo el dirigente.



El ministro de Minería, Alberto Hensel, expresó que “no está en discusión si se hace o no minería porque es parte de la diversificación económica que siempre hemos buscado”, pero aclaró que no se trata de llevar adelante la actividad a cualquier costo sino adoptando “un espíritu crítico cuando no se cumplen los estándares ambientales”. Por eso habló de mantener un equilibrio entre “la producción, el cuidado del ambiente y la generación de puestos de trabajo”.



El funcionario puntualizó que “acá se hace minería y bien porque están las condiciones para hacerlo”, para luego agregar que “vamos a recuperar Veladero y sus niveles de producción”. En un mensaje que se leyó como dirigido a los intentos de injerencia por ejemplo del Ministerio de Ambiente de la Nación y de la Justicia nacional, señaló que “no tenemos que regirnos por designios que vienen de otras latitudes”.



Ya en Casa de Gobierno, Bergé puso el acento en la necesidad de poner en marcha el yacimiento de cobre de Pachón. Dijo que “si hay que ir a golpear las puertas de la Nación, hay que hacerlo”.



Por su lado, el ministro Hensel habló de “seguir apostando a la gran minería con el cuidado del ambiente” y aclaró que “nada ni nadie debe creer que hay una actitud de ocultismo en el Gobierno”.



En el cierre, el gobernador Uñac habló del aporte de la minería a la actividad económica provincial al señalar que “el 70% del producto exportable provincial proviene de la actividad” y que representa el “38% del producto bruto interno (PBI)”.

Línea de créditos 50 Son los millones de pesos que el Gobierno provincial tiene previsto destinar este año a las pymes mineras para modernización del sector. El año pasado se dispusieron 27,5 millones para la actividad, que otra vez tendrá una tasa subsidiada.

Firma de acuerdos



Como parte de los festejos por la celebración del Día de la Minería, se firmaron acuerdos con instituciones y se dispuso una ayuda a una ONG cultural.



- Mapa minero: El primero de los convenios fue firmado con la UNSJ para la confección de un mapa minero de la provincia, que servirá para disponer de la cartografía que refleje los conocimientos actualizados y focalizados en el valor económico de las manifestaciones minerales y el potencial exploratorio en el sector.



- Capacitación: Otro acuerdo fue suscripto entre el Ministerio de Minería, el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas y el Ministerio de Educación para desarrollar un programa de capacitación para docentes de escuelas secundarias, para promover los conocimientos básicos de la actividad minera.



- Huellas mineras: Otra firma tuvo que ver con la participación del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) en un programa de apoyo para crear o mejor los caminos de ingreso a las minas o canteras. El organismo aportará 5 millones de pesos.



-Equipamiento: Minería equipará con recursos tecnológicos a 120 jardines de infantes de escuelas rurales.



- Instrumentos: También el área de Minería aportará 157.000 pesos para proporcionar instrumentos musicales la Fundación Escuela Orquesta de la provincia.



- Subsidios: Otra actividad fue la entrega de subsidios del programa de asistencia técnica a pymes y minería artesanal.