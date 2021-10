Durante la semana que pasó, el dólar blue sufrió un fuerte incremento en el país: pasó de costar $185 a valer $195. Ante esta escalada el contador público y especialista en economía sanjuanino, Osvaldo Rebollo, hizo un análisis sobre los motivos del fuerte incremento y sus posibles consecuencias, en diálogo con Estación Claridad.

A continuación, las claves de ese análisis:

1- Por qué subió el dólar blue:

“Hay diversos factores. El tema del dólar obedece a factores múltiples. En primer lugar, principalmente por la desconfianza sobre el peso, eso genera un vuelco masivo a buscar más dólares. A la vez, dólares no hay, porque no ingresan. En este sentido hay que tener en cuenta que, la provisión de dólares al país viene por tres vías: las exportaciones, el financiamiento directo a través de la emisión de bonos y la inversión directa desde el exterior, esto a través en empresas nuevas que se instalan en el país cuando existe una posibilidad de un desarrollo económico y los empresarios ven como una buena opción venir. Actualmente en el país sólo existe uno de estos factores, y parcialmente, el de las exportaciones.

Pero ese dólar que proviene de las exportaciones, encima está deprimido. Hay bienes que se producen en el país que son netamente exportables, pero tiene que haber un incentivo a las exportaciones. Sin embargo, el primer desincentivo es el valor del dólar oficial y encima existen restricciones impositivas, que hacen que ese valor sea aún menor.

Todo esto es un combo que se suma a que actualmente hay muchos pesos girando.

Esta es la preocupación de todos los economistas porque, quienes tienen esos excedentes de pesos van a buscar dólares y, como no hay oficial, buscan el no oficial. Es decir, al haber pocos dólares, sube el precio”.

2- El impacto del aumento en la vida cotidiana:

“El aumento del dólar blue impacta en todo, porque hay muchos precios que se regulan en función del precio del dólar. Son las relaciones que van tomando los empresarios. Muchas veces, por la escasez de dólares y el control que hace la Secretaría de Comercio de la Nación, no existe buenas condiciones para exportar. Entonces, quienes sí lo hacen, retienen el dólar y los venden a un precio más alto. Esto se termina convirtiendo en uno de los componentes de la inflación. El mismo empresario, que tiene poco acceso a las exportaciones, toma como referencia el valor del dólar a la hora de imponer precios de venta en el interior del país.

Es decir, el dólar afecta la inflación, que también tiene dos componentes más. Un efecto internacional, porque los precios internacionalmente están subiendo, y los problemas monetarios internos”.

3- Las expectativas sobre el precio del dólar a partir de ahora:

“Yo creo que la gente no confía en que no va a subir más. A mi me parece que lo único que va a cambiar el rumbo de este problema, que es creciente y que no se frena de un día para el otro, es que los políticos de todos los espacios acuerden cinco o seis tópicos que nos permita salir de este problema. Porque las leyes que se tienen que adoptar para implementar esas medidas tienen que ser de consenso y de mayorías absolutas, de otro modo, se terminan cambiando y no se extienden lo necesario en el tiempo para que den frutos. Nosotros -por los especialistas en economía- creemos que nos merecemos todos los argentinos que se pongan de acuerdo y hablen para sacarnos de este pozo, salvar el país y dejar de estar con los egoísmos partidarios que nos llevan a donde estamos”.