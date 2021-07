La gestión del diputado nacional Walberto Allende en incorporar a San Juan como zona fría del país para que los usuarios sean beneficiados con subsidios en el pago de la factura de gas arrojó cifras sobre la cantidad de familias que no se han conectado a la red, pese a que pasa por la puerta de su domicilio. La misma situación se presenta en las conexiones de cloacas, ya que hay un alto porcentaje que tiene a mano el servicio, pero no lo utiliza. Con ese escenario, la administración uñaquista gestionará fondos, a modo de aportes o créditos, para que en la provincia se pueda llegar al 100 por ciento en ambos servicios, expresó el legislador, quien ha venido siguiendo el tema. Según los datos oficiales que aportó, el porcentaje de viviendas que no se han incorporado a la red de gas alcanza el 31 por ciento, lo que representa la falta de 54.323 conexiones. En el caso de las cloacas, la inexistencia de instalación llega al 24 por ciento, lo que significan 29.371 familias (Ver infografía).

Allende indicó que está confirmada la ayuda que saldrá de parte del Gobierno para que se sumen nuevos usuarios a la red de gas y de cloacas, pero hasta el momento no está definido cuándo y cómo será el mecanismo. La mirada está puesta en el costo de instalación de los servicios y las complicaciones que puede tener una familia para afrontar dicho gasto, en un momento en el que los recursos escasean. Según manifestó el diputado nacional, de acuerdo a un relevamiento que realizó, el costo para hacer una instalación domiciliaria de gas, entre materiales y mano de obra, puede ascender a los 90 mil pesos, mientras que la conexión de cloacas la cifra llega a los 40 mil pesos promedio, “por lo que hay mucha gente que no lo puede afrontar”. La situación venía siendo analizada por las autoridades locales, por lo que tomaron la decisión lanzar un programa que fomente la incorporación de usuarios al sistema de gas y cloacas, indicó Allende. Una posibilidad es que, de acuerdo al nivel de ingreso del grupo familiar, se pueda aportar un subsidio para las conexiones o un crédito para que sea reintegrado en cuotas. Además, el diputado indicó que no hay que descartar que puedan llegar fondos nacionales para el programa y, así, que el costo sea menor.



Un punto clave que destacó Allende es el esfuerzo y la inversión que viene haciendo la gestión uñaquista para sumar servicios, ya sea de gas, cloacas o agua y lamentó que exista un número importante de familias que no puedan acceder a dichos sistemas por falta de recursos. La administración local ha aportado fondos para extender la red de gas a lugares donde antes no había servicio. En materia de saneamiento, y gracias a aportes de Nación, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), la provincia está instalando cañerías y la ampliación de la planta de tratamiento del Cerrillo Barboza. En el caso del agua, el Acueducto Gran Tulum está en ejecución.

Según Allende, el principal objetivo es “mejorar la calidad de vida y en el proceso eliminar casi 30 mil pozos negros que pueden afectar el medio ambiente”. Además, destacó que el plan se “puede lanzar por zonas y etapas, capacitar personal y generar nuevos puestos de trabajo”.

Departamentos declarados zona fría

Tras las gestiones del diputado Walberto Allende, los departamentos de San Juan que cuentan con red de gas fueron declarados zona fría, por lo que los usuarios del servicio se verán beneficiados con un descuento de entre un 30 a un 50 por ciento de la factura. De hecho, ayer los usuarios ya comenzaron a ser notificados del beneficio que se comenzará a aplicar en el corto plazo. Para la provincia, los departamentos que están incluidos en el régimen son: 9 de julio, Albardón, Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía. En el caso del resto, se irán sumando de acuerdo a cómo se vaya instalado la red de gas en esas localidades. San Juan comparte el beneficio con otras provincias como Mendoza, San Luis, Córdoba y distritos de Buenos Aires.