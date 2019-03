Propósito. La intención de los comerciantes es aprovechar el martes para vender artículos escolares por el inminente inicio de las clases.

Los comerciantes de Capital, Chimbas y Pocito ya tomaron la decisión de abrir sus negocios el martes 5, el segundo de los feriados de Carnaval, para aprovechar la venta colegial con motivo del inicio de clases, previsto para el viernes 8. Y así lo acordaron con el Sindicato de Empleados de Comercio que exigió, a cambio, el pago doble del día por tratarse de una jornada no laborable.



La próxima semana el calendario marca que hay dos feriados correspondientes a la celebración del Carnaval, previstos para el lunes y martes, lo que para algunos será aprovechado para unas minivacaciones. Pero el sector de comerciantes más importante decidió abrir las puertas de sus negocios para mejorar las ventas, que vienen complicadas por la situación económica y el constante crecimiento de la inflación. “Hay costos fijos que pagar, como el alquiler y los impuestos y por eso acordamos trabajar”, dijo Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio. Y con él coincidieron Carlos Fernández, de la Cámara de Comercio, Agro e Industria de Pocito, y Marcelo Rosas, de la Cámara de Comercio de Chimbas. En el resto de los departamentos será opcional y sólo abrirán algunos negocios atendidos por sus dueños. Otros propietarios, en cambio, no abrirán sus puertas. Marcelo Vargas, de la Cámara de Comercio del Interior, dio a conocer a través de un comunicado que no veían conveniente abrir por el costo del pago doble a los empleados y a que estiman que no iba a ser una buena jornada de ventas. El relevamiento de esa entidad abarcó a negocios de Rawson, Caucete, Sarmiento, Rivadavia y Santa Lucía.



David Castro, secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio, informó que el martes saldrán a controlar los comercios que abren sus puertas para ver qué empleados están trabajando y después ver si en el siguiente recibo de sueldos figura como pago doble. En lo que las opiniones no coinciden es si corresponde darle al personal, además, un franco compensatorio. Rodríguez, de la cámara, dijo que sólo hay que dar un descanso extra cuando se trata de un domingo. Desde el gremio mercantil insisten con que corresponde para cualquier feriado.



Este año las ventas del comercio sanjuanino arrancaron complicadas, con una caída del 6,7% en enero (ver infografía), y tuvieron un pequeño repunte en febrero, que acaba de finalizar. Fue por las ventas escolares, el outlet de los negocios y por los buenos números del sector gastronómico durante la celebración de la Fiesta Nacional del Sol, que concluyó el sábado pasado, según dio a conocer la Cámara de Comercio, que hace las mediciones mes a mes.

Ahora, las esperanzas de los comerciantes están centradas en el próximo inicio de las clases, que inicialmente estaba previsto para el miércoles 6, pero que el Gobierno provincial dispuso trasladar para el viernes 8. La razón, según explicó el titular de la cartera de Educación, Felipe De los Ríos, fue que tras el megacorte de agua potable en zonas céntricas por una nueva conexión para mejorar el servicio, en muchas escuelas no pudieron tomar las mesas de exámenes en el nivel medio. Otra razón fue que se postergó por dos días la publicación de toda la movida interna que hubo por la designación de 500 docentes en cargos de directores, vice y supervisores.



Un sector que abre los domingos y feriados sin inconvenientes es el de los shoppings y las grandes cadenas de supermercados que, como es habitual, también trabajarán sin inconvenientes no sólo el martes sino también el lunes 4, no obstante ser no laborables.

Cómo funcionarán todos los servicios



Con motivo de los feriados de lunes y martes, la Municipalidad de la Capital dio a conocer cómo será la prestación de los servicios. Así la recolección de residuos será normal en tanto que el Servicio de Emergencia Municipal (SEM) tendrá en ambas jornadas guardias normales, mientras que en los servicios fúnebres habrá guardias mínimas. La Feria y Mercado de Abasto permanecerá cerrada ambas jornadas y sólo habrá carnicerías. En el ámbito del Matadero y Frigorífico Municipal habrá guardias mínimas y el Cementerio de la Capital permanecerá abierto de 8 a 13 y de 16 a 20.



En cuanto al Estacionamiento Controlado (Eco), por pedido de la Cámara de Comercio, el lunes 4 no habrá actividad, pero sí el martes 5. Así, se tarifará normalmente, pudiendo recargar los usuarios la app de servicio digital personalizado y las tarjetas recargables en los puntos de atención de peatonal en calle Laprida y Tucumán y en Avenida Rioja y Rivadavia. También habrá monitores urbanos y servicio de grúa.



En Rawson, el martes abrirá el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas.



Canasta oficial



Como ocurre todos los años, el Gobierno provincial acordó con un grupo de 7 librerías y 3 zapaterías una canasta escolar que contiene 23 artículos, como lápices, cuadernos, tijeras y zapatos, que son los de mayor uso para el regreso de los chicos a clases. El acuerdo es mantener los precios hasta el 31 de marzo.



Uniformes

50 Es el porcentaje de incremento que tienen esta temporada los uniformes escolares, según un relevamiento realizado por este diario.