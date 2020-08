El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “será dura y va a llevar meses”, y estimó que “es posible que recién a comienzos del año que viene" se pueda "cerrar un acuerdo”.



“No lo vemos rápido el acuerdo por la cantidad de cuestiones que hay que negociar”, indicó Guzmán en declaraciones formuladas esta mañana a la FM Metro 95.1, en las que remarcó que el país discutirá "cada detalle sobre la base de la prudencia".



“Vamos a generar un debate amplio que va a llevar tiempo; vamos a discutir cada detalle sobre la base de la prudencia. Va a llevar meses, es posible que recién a comienzos del año que viene podamos cerrar”, aseveró el ministro.



En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda no descartó que el FMI pueda intentar poner algún tipo de condición a la negociación de la deuda con ese organismo, como una flexibilización laboral o una reforma previsional, pero aseguró que el país no aceptará “nada que vaya en contra del desarrollo de la Argentina”.



“Seguramente habrá intereses (del Fondo) que se van a ver manifestados en las negociaciones. No se tiene que descartar que ese tipo de pedidos puedan empezar a manifestarse”, reconoció Guzmán, en alusión a las leyes ya reclamadas por el organismo en otras oportunidades.



No obstante, remarcó: “No vamos a hacer nada que vaya en contra de un sendero de desarrollo virtuoso y estable para la Argentina”.