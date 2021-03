El ministro de Economía, Martín Guzmán, salió a cruzar al ex presidente Mauricio Macri y le advirtió que una de sus prioridades es "limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno" de Cambiemos.

De regreso en la Argentina tras las gestiones que realizó en los Estados Unidos para tratar de refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Guzmán decidió pronunciarse públicamente para desmentir al ex mandatario. Y su mensaje también lo replicó el presidente Alberto Fernández.

Sin mencionarlo, el ministro de Economía rechazó algunos de los planteos que realizó Macri en las distintas entrevistas que concedió en los últimos días, con motivo de la presentación de su libro "Primer Tiempo", en las que ratificó sus duras críticas contra el gobierno de Fernández y rechazó las acusaciones de Cristina Kirchner por la crisis de deuda que atraviesa la Argentina.

"Un ex presidente declaró que el Gobierno está tomando deuda a tasas del 18% en dólares. Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa para evitar confusiones y aportar claridad sobre cómo estamos resolviendo uno de los grandes problemas que su administración creó", escribió Guzmán en el inicio de un extenso hilo de Twitter.

Dirigiéndose a Macri, Guzmán sentenció que "su gobierno favoreció el ingreso desregulado de capitales cuyo negocio es especular sobre oportunidades de retornos financieros de corto plazo en lugar de invertir en la economía real".

"Que quede claro: fue un esquema que alentó la especulación y castigó a la producción", remarcó.

El funcionario habló de la crisis que se destacó en 2018, por la que Macri recurrió al FMI. "Cuando en 2018 el mundo dejó de creer en la Argentina que Juntos por el Cambio proponía, aquel fenómeno se tornó en un problema gravísimo. Así como habían entrado, sin regulación alguna esos capitales empezaron a salir de golpe dando lugar a una crisis cambiaria y económica", indicó.

"Uno de los múltiples desafíos de nuestra administración era limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno anterior y así fortalecer la economía", planteó el funcionario. Seguido, Guzmán se centró en desmentir al ex mandatario. Primero, dijo que en "ninguna de las operaciones" que emprendió el gobierno nacional se emitió deuda en dólares.

"Si hubiésemos emitido bonos a cambio de recibir 38 centavos de USD en efectivo por cada dólar de valor nominal, ahí el sector público se hubiese endeudado al 18%. Pero eso nunca ocurrió", diferenció.

Agregó que "por otro lado, la administración cambiaria del Banco Central no resultó en ningún endeudamiento neto del sector público". "El ex presidente puede estar sugiriendo que el sector público realizó venta neta de bonos en USD a cotizaciones de 38 centavos por dólar. También es falso", remarcó.

"Al contrario, luego de la exitosa reestructuración de la deuda pública externa, el sector público consolidado realizó compras netas (que se entienda bien: compras, no ventas) de títulos en USD por un total nominal de USD 459 millones a precios de entre 33 y 40 centavos por dólar", aseguró Guzmán.

Finalmente, advirtió que "a diferencia de lo que marcó el ex presidente, el Estado no sólo NO se endeudó al 18% en USD, sino que se desendeudó de forma neta". Aprovechó además para señalarle al ex presidente que "Argentina necesita diálogo respetuoso y con información veraz" y que "actuar responsablemente ayuda a que forjemos una sociedad más constructiva".

Macri: "Guzmán se está endeudando al 18%"

El jueves pasado, en una entrevista con Radio Mitre, Macri señaló que no se arrepiente de haber acudido al FMI y defendió el manejo de la deuda pública que llevó adelante su administración al señalar que ahora "Guzmán se está endeudando al 18%"

El ex presidente desestimó las acusaciones que recibió de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien aprovechó un acto por el Día de la Memoria para volver a responsabilizarlo por la crisis económica que afronta el país.

"Ella (por la ex Presidenta) recibió un país con 4% de superávit y lo devolvió con 5% de déficit. No podíamos hacer frente a todas las deudas y el enorme apoyo del mundo nos permitió hacer un crédito para pagar las deudas. Hoy Guzmán se está endeudando al 18%. Lo mal que hice fue explicarlo en un minuto", reconoció, al recordar el mensaje grabado que emitió para anunciar que iba a solicitar una ayuda al FMI", dijo Macri.

Además, dijo que David Lipton, por entonces director gerente interino del Fondo, no los dejaba intervenir con el tema del dólar. "Eso sí fue una mala suerte, porque Lipton decidió que no podíamos participar en el mercado de monedas. Le decíamos que si no controlábamos el dólar no va a bajar (la inflación) y ellos decían que sí".