Usuarios de la empresa de gas en la provincia, Ecogas, enojados porque la atención personal es de sólo dos días a la semana, los martes y jueves, de 8,15 a 12,30 y con riguroso turno, lo que ocasiona la aglomeración de personas frente a las oficinas de la avenida Central, plantearon sus quejas en la Dirección de Defensa al Consumidor. Desde la repartición le pidieron por nota a la compañía la mejora de la atención al público, sobre todo en épocas de pandemia, cuando se debe evitar la concentración de la gente por el riesgo de contagios.

Carlos Hollman, líder de la sucursal en la provincia de Ecogas, dijo que los días de atención personal al público son los autorizados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y que hay distintos canales para hacer las consultas o realizar trámites, sin necesidad de concurrir a las oficinas de la compañía. De todos modos, dijo que va a disponer que una persona de la empresa puede evacuar dudas sencillas en el acceso a las oficinas, sin necesidad de sacar el turno.

El problema es que, según la cifra que manejan en Defensa al Consumidor, en San Juan hay unos 120.000 usuarios de gas, que padecen distintos problemas, desde la falta de boletas para pagar, cortes en el servicio, necesidad de cambios de medidores o problemas de pérdidas en las cañerías. Y si bien esas situaciones se pueden resolver telefónicamente o en forma remota, hay personas que no tiene internet o que prefieren que les expliquen personalmente cómo solucionar sus problemas. Muchas de ellas son incluso personas mayores que no saben usar una computadora y hasta les cuesta hablar por teléfono.

Javier González, director de Defensa al Consumidor, dijo que en el pedido a la empresa le solicitaron a Ecogas que informe los canales de comunicación que pueden usar los clientes, si en los departamentos hay dependencias de Ecogas y si las personas más vulnerables, como jubilados o personas mayores, tienen algún tipo de preferencia. Es que a veces las personas necesitan solucionar un problema en forma urgente y les conceden el turno de una semana para otra.

Hollman reconoció que todavía hay personas que no conocen las distintas vías para solucionar sus problemas, por ejemplo a través de la página www.ecogas.com.ar, en la que por ejemplo se puede mantener una charla virtual para evacuar cualquier duda, se puede acceder al consumo, imprimir la boleta o pagar el consumo. Y también se puede sacar el turno para la atención personalizada. También dijo que hay que hay dos teléfonos disponibles, el 0810-999-8000, para atención al público, y para las emergencias, como una pérdida de gas, está el 0800-999-1600. Incluso se puede pedir que un operador de Ecogas se comunique con la persona un día y en un horario determinado.

Este problema se conoce cuando ya han empezado las audiencias públicas para la discusión de las nuevas tarifas del servicio. Y por ejemplo en el sector empresario hay temor por los incrementos que se puedan disponer, porque les podría afectar sus costos y su competitividad en el mercado internacional.

Las facturas de gas que reciben los usuarios se componen de cuatro variables: el precio del gas, el transporte, la distribución y los impuestos, incluidos los municipales.

Protagonistas

LUIS BUSTOS - Caucete

"Necesito consultar por la deuda del servicio de gas de un inmueble porque parece que hay algunas facturas adeudadas, pero no sé de cuánto es el importe. Pero me dijeron que tengo que pedir un turno. No es fácil porque en mi caso vengo desde Caucete".

ROSA VIDELA - Rawson

"En mi caso no me llegan las boletas y no sé cuánto estoy adeudando a la empresa. Hice todo el esfuerzo en venir porque tengo en familiar enfermo, pero me dicen que tengo que sacar el turno y no sé como se hace. No tengo computadora".

MÓNICA MOLINA - Rivadavia

"Me atrasé en el pago de las boletas y no sé de cuánto es la deuda. He pasado varias veces por la puerta, pero siempre estaba cerrado y ahora ví que estaban atendiendo, pero me dicen que sin turno no me pueden ayudar. Necesito hacer un plan de pago".