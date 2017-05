Obras de limpieza de drenes en Rawson hace años atrás. Los productores y autoridades volverán a lidiar con el aumento de las napas freáticas. Los drenes y zanjas son formas de combatir sus efectos.

Luego de siete años de sequía, el incremento de nevadas y las condiciones de temperatura hicieron que los ríos de la provincia logren un caudal abundante que permitió llenar los diques, pero al mismo tiempo con el ciclo hídrico rico regresa

el problema de la revenición.



En el sector privado y público reconocieron que el fenómeno de napas subterráneas que alcanzan la superficie ya se presentó en el parque Sarmiento, ubicado entre Zonda y Rivadavia; y los productores advierten que avanzará sobre el Valle de Tulum a mediano plazo. Por eso reclaman que para salvaguardar los cultivos se implemente con tiempo un plan de recuperación de los drenes y zanjas en los departamentos que suelen ser mas perjudicados -Pocito, Rawson, Santa Lucía, 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, entre otros-, que permitan desaguar los excesos cuando aflore la humedad. En Hidráulica dijeron que el plan de recuperación de drenes ya comenzó en la zona afectada, y que el mes próximo se comprarán más maquinarias para ampliar los trabajos.

Investigación Entre 1973 y 1980 el INTA comenzó las investigaciones sobre revenición en el Valle de Tulum y surgió que afecta a unas 50 mil hectáreas. La problemática se retomó en 2005 entre INTA, Prosap e Hidráulica. Con la sequía se frenaron las tareas.

Pero su titular, Marcelo Delgado, recordó la necesidad de ponerse al día con las cuotas del canon de riego para que se puedan encarar estas obras. ‘’Hay un 70% de morosidad’’, advirtió ayer al ser consultado. El tema saltó ayer sobre el tapete cuando la Asociación de Viñateros Independientes advirtió que en Zonda ya apareció el fenómeno y que a futuro ‘’traerá problemas porque el gobierno ha abandonado el sistema de drenajes. Años atrás, con la monda de canales, se hacía en forma conjunta la limpieza de drenes’’, dijo su titular, Juan José Ramos. Tanto desde esa entidad como desde la CPEC que reúne a chacareros y viñateros de Pocito, agregaron que el problema se acentuará cuando los diques estén llenos, lo que obligará a largar el agua que el río traiga en exceso.



‘’En Hidráulica deben saber que los canales de Medano de Oro están de terror. No se drenaron los canales, tiempo atrás eso se hacía y escurría el agua hacia El Encon y de ahí al río Mendoza. Deberían haber empezado las obras en todos los departamentos a la vez’’, opinó José Luis Martín. Pero desde Hidráulica supeditaron las tareas a que mejore el cumplimiento del canon de riego. ‘’Si no aumentamos la recaudación tampoco pueden estar exigiendo al Estado que se ponga al día con los drenes.



Los primeros que se tiene que poner al día son los productores’’, dijo Delgado. Sin embargo agregó que hace 35 días comenzaron a limpiar drenes en Zonda, que en junio se comprará una topadora y dos retroexcavadoras para ampliar la zona de tareas en los próximos años. Delgado sugirió que hay tiempo porque no hay señales de revenición en el resto del valle agrícola. “Los niveles todavía están bajos, no es para alertar todavía”, expresó.



Arturo Pechuán, desde el INTA, dijo que lo que se está viendo es una recuperación de las napas porque se está pasando de un ciclo seco a uno rico, reparó que ‘el ascenso (de agua subterránea) es inevitable’’ y que eso demanda la necesidad de tener drenajes artificiales ‘’funcionando y con mantenimiento anual’’ para cuidar los cultivos. De todos modos, productores y organismos señalaron que hay zonas tradicionalmente con revenición que estos años de sequía fueron cultivadas y que van a tener que abandonarse. La revenición eleva también las sales y produce bajo rendimiento, asfixia radicular (especialmente en vides y olivos) e intoxicación por sales en hortalizas.

En los municipios

Los jefes comunales de cuatro departamentos que podrían llegar a ser alcanzados por los problemas de la revenición, como en los casos de Rawson, Santa Lucía, Pocito y Caucete, dijeron que todavía no han recibido consultas de los productores que podrían llegar a ser afectados por el flagelo y que tampoco tienen previsto, al menos por el momento, realizar obras adicionales, como limpieza de drenes, para anticiparse al inconveniente.



Juan Carlos Gioja, intendente de Rawson, dijo que por la información que maneja hasta ahora las napas todavía no han subido y no ha tenido planteos de agricultores o chacareros de su departamento. “No tenemos previsto realizar ninguna obra adicional”, sostuvo el jefe comunal, aunque aclaró que va a seguir de cerca cualquier cosa que pueda pasar.



Desde Santa Lucía, Marcelo Orrego manifestó que “no hemos tenido ninguna consulta de la gente del campo” y que, como todos los años, el municipio se hace cargo de la limpieza de las cunetas, pero no de los canales.



Fabián Aballay, intendente de Pocito, dijo que sólo había escuchado “rumores” de que pueden llegar a haber problemas con las napas freáticas, pero que hasta el momento no tenía ningún planteo concreto. “Tenemos la red de canales en condiciones y no creo que vayamos a tener inconvenientes”, dijo el jefe del Ejecutivo pocitano.



En el mismo sentido se expresó Julián Gil, intendente municipal de Caucete. Dijo que no había recepcionado ningún planteo y que no tenía previsto hacer obras adicionales. La prioridad en el departamento, según explicó, es la red cloacal.

Los efectos en cultivos

Drenaje

Los drenes se hacen para eliminar el exceso de agua deprimiendo los niveles de las aguas subterráneas. Eso además remueve sales y evita la salinización de suelos, lo que devuelve la productividad a las zonas afectadas.



Zonas bajas

En las entidades señalan que hay productores que han alquilado o comprado campos baratos en los últimos años, que son zonas con revenición y que quizá no se puedan cultivar cuando vuelva a subir el agua.



Cultivos

Según el nivel que tenga el agua revenida, es el cultivo. Los tomates de industria (llegan a 1 metro) y pimientos son sensibles. Cebolla y ajo pueden estar a 30 o 40 centímetros. Los espárragos son lo que mejor se da.