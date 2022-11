Fue una helada tardía extraordinaria, de difícil ocurrencia en noviembre en el valle de Tulum, donde se asienta la mayoría de los cultivos sanjuaninos. Y por inesperada encontró desprevenidos a los productores, que en sondeos preliminares están informando daños de hasta 60% principalmente en viñedos, aunque también afectó gravemente a plantaciones de melones, de tomates y la chacra de temporada en general (zapallos, zapallitos y verdeo). El fenómeno climático -que registró temperaturas de hasta 2 grados bajo cero- fue el más tardío que se recuerde en décadas: algunos productores recordaban la ocurrencia de una helada más fuerte que esta en noviembre hace 30 años.

En el INTA detallaron al promediar la jornada que afectó a Angaco, 25 de Mayo y Sarmiento, pero luego productores y entidades de agro mencionaron también daños en Calingasta, 25 de Mayo, Angaco, parte de San Martín, 9 de Julio y Caucete, y en zonas de chacras del Médano, que abarca parte de Rawson y de Pocito. En definitiva, la helada hizo daño en 11 departamentos. Los equipos técnicos del gobierno comenzarán desde hoy a recorrer las zonas para evaluar la cantidad de hectáreas afectadas. El secretario de Agricultura, Martín Gómez Savatié, aseguró que la helada no se produjo por la sequía, y convocó a realizar la denuncia para activar la ayuda del Fondo de Asistencia (ex Seguro Agrícola) para productores de hasta 15 hectáreas. ''Incluso quienes no estén registrados deben denunciar daños para ver de qué manera se los puede asistir'', dijo. Desde el INTA, Rodrigo Espíndola dijo ''esta helada es atípica", agregó que afectó a varios departamentos, y que es difícil estimar porcentaje de daños: 'Son muy variables, a mayor crecimiento hay más resistencia en la estructura de la planta', dijo.

Tremendo estado en el que quedaron estos viñedos en Sarmiento. Varios departamentos vitivinícolas resultaron destrozados por el fenómeno.

GRAN PREOCUPACIÓN

Ramiro de Diego, desde Agromix, con estaciones meteorológicas en fincas privadas, informó 1 grado bajo cero en Caucete, 'y un poquito menos' en Calingasta y el límite con Sarmiento. Otro par de entidades coincidieron en que el termómetro bajó 2 grados. Es el caso de Pablo Martín, de la Mesa Vitícola, que reportó daños en uvas finas, para pasas y para vinificar. 'Están todos los productores preocupados, afectó a diferentes zonas y donde cayó hay daños del 60%', aseguró. El ingeniero agrónomo Agustín Recabarren informó 2 grados bajo cero, y daños en chacras de tomate, melón y zapallo, principalmente en el sur Media Agua, Carpintería y zonas de 9 de Julio y 25 de Mayo.

''No pensamos que había sido tanto, están las plantas chamuscadas. Dios quiera que tengamos ayuda porque no nos queda plata para replantar'', lamentó Ramón Díaz, desde la Cooperativa de melones Frutos de mi Tierra, en Tres Esquinas, Sarmiento. Son 16 productores con un promedio de 2 hectáreas de melones cada uno y no están registrados en el Rupa para poder recibir ayuda provincial. ''Ojalá el municipio nos ayude, quizá con algún agroquímico podamos salvar algo'', dijo.

Otra vista de melones 'quemados' por las temperaturas bajo cero.

En Mendoza, también

Pablo Martin (Mesa Vitícola) y Juan José Ramos (Viñateros Independientes) informaron que el fenómeno climático produjo un desastre en San Juan, pero que fue catastrófico en Mendoza, donde dañó viñedos en el este, Maipú y Valle de Uco.

Por 15 días, sin cortes de riego

En una reunión realizada ayer en el Departamento de Hidráulica los presidentes de las Juntas de Riego y las autoridades del organismo resolvieron que no habrá cortes de agua de riego en los canales de distribución en la primera quincena de noviembre, a raíz de que el río está trayendo más agua.

Tras este 'cuarto intermedio' volverán a reunirse en 15 días para definir la segunda mitad del mes. En Hidráulica quieren cortar unos días para nutrir los diques, pero los regantes se niegan.