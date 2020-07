El secretario de Minería, el sanjuanino Alberto Hensel, aseguró hoy que el Gobierno nacional no tiene en sus planes constituir una empresa estatal minera, aunque admitió que YPF "debería involucrarse más" en el desarrollo de la actividad por su experiencia exploratoria del subsuelo.



"Pensar una empresa estatal minera desde la óptica federal, no sería más que avanzar sobre lo que las provincias vienen haciendo", dijo el secretario durante una reunión técnica realizada por videconferencia en el marco de una reunión de la Comisión de Energía y Minería del PJ nacional.



En el encuentro, Hensel se refirió de esta forma a versiones que circularon en torno a un supuesto interés del Gobierno nacional en constituir una empresa estatal minera.



"No ha habido ninguna instrucción del presidente Alberto Fernández en este sentido, ni del ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, por lo que en consecuencia tampoco lo hay desde la Secretaría de Minería", subrayó el funcionario.



Las provincias son dueñas de los recursos y a la vez tienen sus empresas públicas mineras, pero "nada impide que el Estado nacional pueda participar en conjunto con esas empresas públicas" y sería "una buena salida tratar de involucrar más a YPF en las cuestiones de carácter estratégico", explicó.



"YPF debiera empezar a involucrarse más en el desarrollo de la actividad minera en la Argentina -insistió-, sencillamente por ser una empresa que tiene una enorme experiencia desde el punto de vista exploratorio, pero ademas es la mayor petrolera de la Argentina y la quinta a nivel regional, que se maneja con estándares mundiales y cotiza a nivel global".



En el encuentro partidario, Hensel analizó que la minería argentina tiene "un problema de competitividad, si se compara el nivel de inversión que recibió el país con Chile es de 10 a 1: son 30.000 millones de dolares de inversiones contra 3 mil millones que recibió la Argentina".



También resaltó que se debe contemplar el tema de "asistencia a las pymes, porque la minería a gran escala tiene una enorme solvencia legal, técnica, financiera y económica que no tienen las pequeñas y medianas empresas que también reportan a la economía del país".



Otro de los temas que consideró que se deberían trabajar como agenda técnica entre los equipos del PJ y de la Secretaría de Minería es la revisión de la Ley de Glaciares, "un tema que todos conocen muy bien, y que realmente puede impedir el desarrollo de la minería", sostuvo.



"Muchas provincias pudieron a través de la minería superar el enorme ostracismo que en definitiva los determinaba, provincias que estaban condenadas a la pobreza y a la falta de oportunidades", opinó Hensel al resaltar la pérdida de oportunidades por las limitaciones de la legislación.



En similar sentido, consideró "fundamental el apoyo a las provincias que tienen leyes restrictivas", tal el caso de provincias como Chubut y Mendoza que cuenta con yacimientos mineros de jerarquía global y que podrían atraer inversiones millonarias.



El secretario también destacó la política de desarrollo de proveedores para la industria minera y en la necesidad de avanzar en un plan de sustitución de importaciones, para lo cual propuso "buscar alternativas de promoción de las exportaciones y alternativas para la provisión local".



Finalmente, explicó los objetivos de Plan de Desarollo Minero que trabaja la secretaría, y señaló que " se puede tener un montón de empresas, diseñar las mejores estrategias, pero si no se logra poner en marcha nuevos proyectos, va a ser muy difícil avanzar".



"Venimos en una pendiente descendente en lo que se refiere a la producción minera del país, y hay que trabajar en ese sentido para lograr que nuevos proyectos se pongan en marcha", concluyó Hensel.