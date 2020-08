El secretario de Minería, Alberto Hensel, convocó hoy a la conformación de una mesa nacional que permita consensuar "decisiones estratégicas" para poner en marcha el enorme potencial geológico del país, en el marco de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero.



Durante la segunda reunión online de la mesa facilitadora para al desarrollo del Plan Estratégico, Hensel dijo que es "necesario generar una visión compartida de la minería para después ser ampliamente debatida en el marco de una mesa nacional Minera a constituirse".



"Argentina necesita poner en acto ese enrome potencial geológico minero que tiene y para eso tenemos que tomar decisiones estratégicas, y tienen que surgir de la mirada distintas que nos están aportando", afirmó el funcionario en el cierre de la segunda reunión de la mesa facilitadora.



Hensel insistió en que "no hay minería sin empresa, sin Estado, sin comunidad y sin trabajadores, pero tampoco hay minería sin prospección, exploración y mucho menos si no hay proyectos en operación".



"Tenemos el potencial geológico y debemos abordar el tema ambiental, social, económico y comunitario para poder tener mas proyectos operando en el país y en las provincias que tienen enorme oportunidad, conocidas como las provincias pobres o inviables", enfatizó.



En ese debate sectorial, reiteró que hay aspectos que tampoco se pueden perder de vista en referencia a "problemas tributarios, con el régimen regulatorio, con la infraestructura necesaria para beneficiar a los proyectos mineros pero también a comunidades enteras".



En otro tramo de su exposición, Hensel aseguró que "no hay otra industria en la que se mire lo social, lo ambiental, lo económico y lo comunitario, como en la minería"



El trabajo inicial de la mesa facilitadora está proyectado para ser realizado en el transcurso de cuatro reuniones para la conformación de una propuesta definitiva.



La semana pasada, la Secretaria de Minería publicó en el Boletín Oficial su plan de gestión que contempla objetivos de gestión para los próximos tres años y la definición de un Plan de Desarrollo a 30 años para el sector, que se buscará sea fruto de un amplio consenso.



El plan contiene siete objetivos y dieciocho programas de gestión al 2023, entre los que se destaca “potenciar el desarrollo sustentable; promover inversiones en la exploración y explotación; incrementar la participación de la minería en el Producto Bruto Interno Nacional”.



Este objetivo se logrará mediante la reactivación de Inversiones Mineras en un análisis proyecto por proyecto, la asistencia técnica y financiera a las pymes mineras, la identificación de oportunidades de negocios, la promoción de la inversión externa directa minera y la participación del capital nacional.



Los otros objetivos contemplan “asegurar la correspondencia entre el costo fiscal de las políticas de promoción minera y el efectivo desarrollo de la inversión”; el desarrollo de la comunicación del potencial minero, la digitalización de los datos del sector, un programa nacional de Sustentabilidad Minera y articular la gobernanza en compromisos internacionales, regionales, provinciales y locales.