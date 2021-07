En un nuevo capítulo en la elaboración del cronograma de riego, en medio de las tensiones que genera la profunda crisis hídrica que padece San Juan, las autoridades del Consejo de Hidráulica presentaron ayer una nueva oferta a los regantes y productores que mejora la inicial, proponiendo largar más agua y por más días en los canales de riego en los meses de agosto y septiembre próximos. Pero un sondeo entre las principales Juntas de Riego reveló que por el momento la rechazan, porque dicen que es insuficiente para las necesidades hídricas de los cultivos en esos meses, donde el agua es la que garantizará la brotación de las plantas. De todos modos no está dicha la última palabra ya que los presidentes de las juntas deberán someter la oferta oficial a votación de los productores de cada departamento. La nueva propuesta de Hidráulica es regar por márgenes por 8 días en agosto (a partir del 16), con un coeficiente de 0,36 m3/s. En septiembre, riego por 15 días con 0,38 m3/s. La propuesta anterior era de 8 días en agosto y 9 en septiembre, con coeficiente de 0,32. O sea, son 6 días más, y con más caudal. ""Es una propuesta mejoradora, mucho mejor que la primera", dijo el director de Hidráulica, Oscar Coria, luego de cerrar el nuevo cronograma que fue elevado ayer a las juntas de riego. Los pronósticos hídricos siguen siendo pesimistas ya que no se acumula nieve en la cordillera sanjuanina y los diques están casi vacíos. De todos modos, el titular de Hidráulica dijo que se han hecho todas las simulaciones posibles, atendiendo las contrapropuestas de los regantes y contemplando el volumen posible de agua que puedan agregar las perforaciones estatales actuales, y las que se pondrán en marcha a mediano plazo. ""Tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí, no hay un plan B. Estamos acercando las posiciones", dijo Coria, quien sin embargo no cerró la puerta y alentó a los regantes a analizar la oferta y presentar contrapropuestas por escrito hasta el lunes próximo, ya que el martes 20 dijo que se quiere tomar la decisión final. Urge esa definición porque los productores de hortalizas, chacras, semillas y melones están en la recta final para decidir las inversiones en plantaciones. Un sondeo en el sector productivo reveló ayer que estiman una merma del 20% en hectáreas la próxima temporada, a causa de la sequía (ver página 3).

El titular de la junta de riego de Caucete, Andrés Roca, anticipó la negativa de los regantes de ese departamento. ""No lo aceptamos" dijo, y agregó que insistirán con su propuesta de regar 45 días seguidos hasta el 30 de septiembre. A esta misma petición se sumó Eduardo Garcés, de la junta de Chimbas. En Hidráulica dijeron ayer que esa propuesta no es posible (ver recuadro). A Francisco Ferrer, titular de la junta de Sarmiento, tampoco le cayó bien la nueva oferta oficial. ""Prefiero menos coeficiente, y más días de agua en septiembre", dijo. Bruno Perin, desde la Junta de Pocito, contó que desde anoche comenzaron a analizar la nueva oferta, que en general es considerada insuficiente, pero la someterán a evaluación de los productores. Desde allí solicitan que Hidráulica publique las cotas de agua de los tres diques, Ullum, Caracoles y Punta Negra, para que puedan hacer sus cálculos de riego y elevar sus contrapropuestas. "La decisión no es fácil, hay mucho dinero en juego", dijo Perin, aludiendo a que por la sequía los productores tendrán que resignar viñedos, y plantar menos de lo pensado.

Aporte fundamental de las perforaciones



Los pozos de agua oficiales son clave en la próxima temporada de cultivos para sumar su aporte de agua al riego agrícola. En Hidráulica explicaron que la nueva oferta contempla una simulación de la demanda de agua estimada hasta el 31 de mayo del 2022, considerando distintos incrementos de aportes de las perforaciones, que se irán incorporando, tratando de no consumir el volumen operativo mínimo que deben tener los diques.

La nueva oferta

23 son los días que ahora propone Hidráulica regar entre agosto y septiembre, 6 más que la oferta inicial. Y con coeficientes de 0,36 a 0,38 m3/s, en lugar de los 0,32 iniciales.

El mínimo operativo de los diques



Oscar Coria dijo que el volumen operativo mínimo de los tres diques -Ullum, Caracoles y Punta Negra- es de 241 hm3 en total, según lo indicó el consejo que regula la seguridad de las presas. En base a ese mínimo de agua recomendado es que se hacen todas las proyecciones propuestas por los regantes, y que justamente la que presentaron los del Canal del Norte -regar desde el 16 de agosto hasta el 30 de setiembre- "no es posible ejecutar porque en octubre se entra en riesgo", dijo el director de Hidráulica. Agregó que todas las contraofertas que se vayan a presentar hasta el lunes, se hagan por escrito, firmadas y con seriedad, contemplando el mínimo de agua que por seguridad no se podrán sacar de los diques del río San Juan.