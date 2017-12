Recursos. Con la plata que pagan los regantes, Hidráulica tiene a su cargo el mantenimiento de la red de riego, que incluye los canales y la batería de pozos.

Cobrar la deuda atrasada de los regantes, que en el sector se estima que es de 4,6 millones de pesos sólo en el último año, es el objetivo de la moratoria que ha lanzado el Departamento de Hidráulica. El titular del organismo, Maximiliano Delgado, dijo que la morosidad en el pago ronda el 50% y que no hubo un plan para ponerse al día con descuentos en los intereses en los últimos 5 años.



En San Juan hay unas 170.000 hectáreas bajo riego y un productor paga, entre el canon de riego y tasa retributiva de servicios, entre 350 a 750 pesos por hectárea por año. A esta última la fijan en cada junta de riego, que son 18 en la provincia, porque Capital no tiene una, de acuerdo a los presupuestos que calculan cada año para el mantenimiento del sistema de distribución de cada departamento. Así, por ejemplo, un regante de Caucete puede llegar a pagar unos 350 pesos, mientras que uno de Chimbas puede tener que abonar 750 pesos. En esto último caso los regantes son menos, porque hay menos superficie bajo cultivo, pero igual deben mantener la red de canales.



La deuda se calculó tomando en cuenta la cantidad de hectáreas por un promedio en el pago anual y, como la morosidad es de casi el 50%, se la dividió en dos y así surgió la cifra de los 4,6 millones de pesos.



Cabe aclarar que en cualquier momento del año un regante puede concurrir al Departamento de Hidráulica, que funciona en la calle Agustín Gnecco 350, entre Córdoba y Central, en horario de 7 a 13, a proponer un plan de pago de su deuda. Pero la moratoria dispuesta ahora tiene descuentos en los intereses. Así, por ejemplo, las opciones disponibles incluyen el pago de contado con un 70% de descuento en los intereses, 12 cuotas sin interés, o hasta en 24 cuotas, pero ya con recargo en la financiación. En todos los casos es requisito para ponerse al día que la deuda no esté judicializada.



¿Qué pasa con los regantes que no están al día? Delgado explicó que la junta de riego del departamento donde esté la propiedad puede disponer la restricción en el suministro del agua para el riego y que, por supuesto, Hidráulica deriva la deuda a la Fiscalía de Estado, para el correspondiente cobro por la vía judicial. Claro que hay que pagar los honorarios de los abogados y los gastos que demanda la operación.



Bruno Perín, un productor que integra la junta de riego de Pocito, dijo que en algunos casos a los regantes se les hace cuesta arriba poder estar al día con el organismo por la baja rentabilidad que hay en algunas actividades. Pero aclaró que el dinero es necesario para el mantenimiento de la red de riego en la provincia.



Si bien son unas 170.000 las hectáreas bajo riego, el padrón de regantes está integrado por unos 35.000 productores, algunos de lo cuales tienen pequeñas propiedades de unas pocas hectáreas.



Delgado convocó a los regantes de la provincia a ponerse al día con el organismo para poder hacer frente al mantenimiento de la red de canales. Además, en el caso de los que son proveedores del Estado y necesitan el certificado de libre deuda, deben cancelar el plan para poder obtenerlo.



La de Hidráulica no es la única moratoria que ha puesto en marcha el Gobierno provincial, la otra es la de los adjudicatarios del Instituto Provincial de la Vivienda (ver aparte).





Programa con los morosos del IPV



El Instituto Provincial de la Vivienda puso en marcha desde el pasado 11 de diciembre y hasta el 30 de junio de 2018 un nuevo plan de facilidades de pago, que apunta a captar unos 500 millones de pesos de beneficiarios morosos, provenientes de cuotas de casas y también de los préstamos de construcción y ampliación de la operatoria individual.



Cada mes se ponen al cobro 45.000 boletas de beneficiarios, pero no se sabe cuántas corresponden a morosos. La moratoria establece quitas de interés y planes de pago de entre 6 y 24 cuotas, pero además incorpora beneficios para cumplidores y lanza por primera vez la modalidad de pago semestral y anual, similar a lo que existe en Rentas.



El deudor que decida abonar de contado la deuda se le descontará el 100% de los intereses adeudados por la mora. Y se pueden hacer planes de pago en 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Por ejemplo, en 6 meses se condona el 85% de intereses adeudados; en 12 meses el 70% de intereses, en 18 cuotas se perdona el 60% de los intereses y en 24 cuotas, el 50% de los intereses adeudados.