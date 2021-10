La Cámara de Prestadores Mineros de Iglesia -Capresmi- reclamó a la empresa Deprominsa que lleva adelante el proyecto de cobre Josemaría, capacitación sobre los servicios y productos que necesitará, para poder participar en el negocio. Los proveedores iglesianos se quejaron que ya pasó un año y medio desde que la compañía minera prometió iniciar las mesas de trabajo del programa de "Desarrollo de proveedores y empresas locales", y aún no tienen novedades. La empresa rehusó contestar a este diario sobre el reclamo de los prestadores, porque aseguran que quiere darles una respuesta personal a ellos a corto plazo. En la entidad de prestadores iglesianos dicen que están apurados porque han visto que la empresa ya empezó a formalizar algunos contratos para la construcción de su campamento, y temen que las pymes iglesianas sigan quedando afuera de los negocios mineros como sucedió cuando arrancó la gran minería con el yacimiento de oro de Veladero. "Nosotros lo que queremos es trabajar, y que no nos ninguneen como hizo Barrick hace 18 años. Queremos trabajar de acuerdo a nuestras espaldas y nuestros conocimientos, y queremos aprovechar los créditos blandos del Gobierno para poder hacer crecer nuestros negocios. Pero no nos podemos meter si no sabemos si los vamos a poder aprovechar", dijo Fernando Varela, presidente de Capresmi.

Los prestadores quieren poder planificar, ampliar, reconvertir y diversificar sus pymes.

Alfredo Díaz, otro de los prestadores, planteó que las pymes iglesianas, por estar lejos del centro capitalino, están rezagadas respecto a las urbanas, a la hora de completar documentación y solicitar créditos y que por eso quieren comenzar rápido las reuniones de trabajo con la minera para prepararse con tiempo. "Por ejemplo, el Gobierno provincial ofrece créditos subsidiados para el desarrollo productivo y queremos aprovecharlo, pero para embarcarnos debemos saber si nuestros productos o servicios servirán o no a la minera", planteó. Se refieren al "Programa de Crédito para el Desarrollo Productivo de San Juan" que permitirá a las pymes locales acceder a préstamos a tasa blanda para que las empresas puedan adquirir fondos e invertir, ya sea para incrementar una línea de trabajo, adquirir tecnología, mano de obra o lo necesario para ser más competitivo. "Esta herramienta lanzada por el Estado provincial se nos presenta como una única y precisa oportunidad para nuestras pymes", dijo Varela. Desde Capresmi informaron que ya han enviado tres cartas pidiendo lo mismo a las autoridades de Josemaría, sin obtener respuesta. La última misiva -de fines de septiembre- fue dirigida también al gobernador Sergio Uñac, al secretario de la Nación, Alberto Hensel; y al ministro de Minería loca, Carlos Astudillo. El presidente de la entidad de prestadores explicó que allí le reclaman al gerente general del proyecto, Alfredo Vitaller, que cumpla con la promesa, la cual repitió personalmente en el último encuentro realizado en "La Cobriza" en agosto. Incluso en la carta enviada, los empresarios indicaron que así como la empresa explicó el proceso de armado del proyecto Josemaría en su etapa de ingeniería como en la previsión de construcción y la búsqueda de futuro financiamiento, "nosotros queremos iniciar un recorrido similar, para lo cual vemos necesario iniciar las mesas de trabajo para así acercar vuestras necesidades y de nuestra parte lograr planificar, ampliar, reconvertir y diversificar nuestros emprendimientos". "Estamos todos muy molestos. Somos muy pacíficos pero tampoco pueden apretar tanto porque la estamos viendo pasar y ellos nos prometieron mesas de trabajo", se quejó Varela, y cuestionó que la empresa ya ha realizado contratos para el armado de campamentos. También agregó que quieren saber quién va a controlar de parte del Gobierno que la empresa minera cumpla con lo que colocó en la Declaración de Impacto Ambiental para el desarrollo de Proveedores locales.

Inversión

3090 son los millones de dólares que planea invertir la empresa Josemaría Resources para construir la mina en San Juan

Ubicación

El proyecto Josemaría es un yacimiento de cobre y oro que se sitúa en el distrito de exploraciones Vicuña, en la cordillera de Iglesia, al noroeste de la provincia de San Juan.

Reservas

El proyecto cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre, 7,0 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. La vida útil del yacimiento ha sido estimada en 19 años.