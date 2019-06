Adelanto. Los directivos de Shandong Gold Group estiman que con las nuevas inversiones que planean realizar en Veladero van a necesitar ocupar a unos 1.200 trabajadores.

El encuentro que tuvo lugar el miércoles pasado en Casa de Gobierno con los directivos de Shandong Gold Group, uno de los operadores de Veladero, dejó buenas noticias para San Juan. Es que los directivos de la empresa anunciaron que invertirán U$S 300 millones en el próximo año para ampliar la mina, en Iglesia. Los recursos serán empleados para completar el nuevo valle de lixiviación, construir una línea eléctrica para abastecer el yacimiento y hacer una pista de aterrizaje en la zona, según dio a conocer el ministro de Minería, Alberto Hensel, al resumir los resultados de la reunión. Las tareas demandarán la ocupación de unos 1.200 puestos de trabajo.



Cabe mencionar que ambos dueños de la mina sanjuanina, la canadiense Barrick y la estatal china Shandong Gold, aprobaron el plan de inversiones para la próxima etapa.



La tarea de ampliación del valle de lixiviación implicará poder extender la vida útil de la mina hasta el 2025 con acopio de material, para luego, en los últimos 3 años, hasta el 2028, seguir extrayendo oro de lo acumulado. Se trata de construir un nuevo valle, en la llamada fase 6 del proyecto, que incluso contará con una separación hidráulica del anterior. Las nuevas 45 hectáreas de lixiviación serán el corazón de las futuras ampliaciones concebidas en la fases 7, 8 y 9 del plan original aprobado por el Gobierno local.



El actual valle de lixiviación es de 270 hectáreas, que sólo permitirán colocar mineral hasta fines de 2019 y parte del 2020. Es decir que hacía falta más espacio para continuar con la tarea, que se conseguirá con las nuevas obras.



El segundo ítem de las inversiones es el tendido de una línea eléctrica, apuntando a reemplazar la provisión de energía, que actualmente proviene de la generación con diesel, por electricidad. El proyecto tiene un doble propósito, por un lado disminuir los costos y por otro, bajar la llamada huella de carbono, es decir el impacto que deja en el ambiente el uso de combustibles fósiles. Y en el futuro incluso pensar en la provisión de energías alternativas.



La nueva línea eléctrica unirá la zona de Lama (proyecto Pascua Lama) con la mina Veladero y la energía vendrá de Chile. La idea había comenzado a plasmarse con el proyecto Pascua Lama, de modo que deben completarse 14 kilómetros hasta ese yacimiento y luego hacer un tendido de 9 kilómetros más hasta Veladero.



La tercera pata del plan es construir una pista de aterrizaje en la zona, pero aún no está el proyecto definitivo, dijo Hensel, por lo que todavía no hay mayores detalles. La idea es que con la nueva pista se gane celeridad en la provisión de insumos y seguridad en la operación, informó el ministro.



Las 3 tareas implicarán la ocupación de unos 1.200 empleos, según lo informado por la empresa en el encuentro. En oportunidad de la visita participaron el presidente de Shandong Gold Group, Yumin Chen; el director, Bin Cheng; el vicepresidente para Argentina, Rilai Zhu; el jefe de Operaciones para Latinoamérica, Australia y el Pacífico, Mark Hill; la consejera general para Latinoamérica, Australia y el Pacífico, Bárbara Cozzi, y el CEO de Minera Andina del Sol, Marcelo Álvarez. A la reunión la encabezó el vicegobernador Marcelo Lima.



"La idea es llegar a que Veladero se convierta en el polo minero de todo el Valle del Cura", dijo Hensel, y destacó que el plan de inversiones tanto de la canadiense Barrick como de la china Shandong Gold va en ese camino.



En la oportunidad los directivos chinos cursaron una invitación al gobernador Sergio Uñac para que visite la provincia de Shandong en octubre. "El objetivo es que podamos avanzar en algo que el Gobernador planteó en algún momento, que es una mayor integración de San Juan con la provincia china", dijo el ministro de Minería.

La mano de obra en la actividad

Según los datos más recientes en materia de empleo minero dados a conocer por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), durante el 2018 en San Juan la minería empleó a 9.770 personas en total.



De acuerdo a la entidad, el empleo minero (directo) explica el 5,9% de la creación total de puestos de trabajo en la provincia entre 2004 y 2008.



A nivel país y de acuerdo a datos también suministrados por la CAEM, durante 2018 la actividad minera nacional dio trabajo a 81.500 personas entre empleos directos, indirectos, industria de base minera y exploradoras. Esa cifra representa el 1,2% del empleo privado del país. Entre 2014 y 2018 la minería generó un crecimiento del empleo del 5,7%. Mientras que la masa salarial volcada por la minería al consumo interno del país (considerando sólo el empleo directo) fue de 20.136 millones de pesos. Las cifras demuestran la importancia de la minería en la generación de empleo.



Hermandad



Según evalúan en el Gobierno sanjuanino, la posibilidad de estrechar lazos con la provincia china de Shandong, con 100 millones de habitantes, podría abrir enormes oportunidades no solamente en la minería, sino además en vitivinicultura y olivicultura, que podrían llegar a abastecer un mercado más que significativo.

Capitales

300

Es en millones de dólares el monto que están dispuestos a invertir en los próximos 12 meses los dueños de Veladero para ampliar la mina iglesiana.