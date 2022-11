Una de las más prestigiosas competencias de vino del mundo, premió al Pyros Limestone Hill 2018, único Malbec de Pedernal –y de todo San Juan-, con el mayor galardón que otorga la influyente publicación The Drinks Business. El mismo que en abril ganó la medalla ´Mejor vino de Argentina´, en Mundus Vini, Alemania. Causalidad que le dicen.

Los resultados del Global Malbec Masters 2022 donde compiten en distintas categorías de precios de vinos Malbec de todo el mundo, indican que Argentina nuevamente lideró el medallero obteniendo 7 Masters de los 10 que se entregaron en los distintos segmentos. En la categoría de alta gama (entre 70 y 100 Libras Esterlinas) el Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2018 fue distinguido, junto a un vino mendocino, con la máxima premiación en la categoría ´Master´ alcanzada sólo por vinos excepcionales con un puntaje final de 97 puntos o más y que no ocurre todos los años. Siendo la primera vez que un vino de San Juan alcanza el máximo galardón en esta prestigiosa competencia internacional.

La gran característica de este concurso es que se evalúa por variedad de uva y no por región. Así un puñado de evaluadores considerados los mejores paladares del planeta -conformado sólo por Masters of Wine, Master of Sommeliers y, únicamente, compradores senior-, realizan una cata a ciegas para determinar cuáles son los mejores.

Si bien se otorgan desde medallas de bronce hasta oro, seleccionan las que obtienen una calificación extraordinaria para el ´Master´.

´Este vino se elabora con las mejores uvas de nuestra parcela Limestone Hill y es el resultado de micro vinificaciones en distintos recipientes, siguiendo un proceso muy artesanal. Pyros Limestone Hill Malbec es un vino que posee gran intensidad aromática, ofreciendo frutas rojas, hierbas aromáticas y sutiles notas de flores silvestres. En boca es fresco y vibrante con una textura de taninos de grano muy fino, donde destacan las notas minerales, de cerezas y hierbas aromáticas; un vino que se expresa en complejas capas de sabor´, explicó Paula González – Enóloga de Pyros Wines.

Si bien se trata de una partida limitada de 5.392 botellas de las cuales no queda ninguna en bodega, hay disponibles en vinotecas y restaurantes exclusivos, a un precio de 21.500 pesos.

´La parcela Limestone Hill, de donde proviene este vino, es una parcela única en todo el Valle de Pedernal, por estar plantada sobre la ladera de la Sierra de Pedernal, a 1.400 m.s.n.m, posee suelos compuestos únicamente por rocas calcáreas -originadas hace 480 millones de años sobre un lecho marino-, y material fino como arena, limo y arcilla que, sumado al clima continental frío del lugar, le imprimen un carácter único al vino´, expresó, Gustavo Matocq – Ingeniero Agronómo de Pyros Wines.

Así Pyros vuelve a posicionar a Pedernal en la cúspide de los vinos a nivel mundial.