No disimula que el sector fabril está terminando un año "muy duro' que golpeó a todos los sectores sin distinción, y en ese sentido el presidente de la Unión Industrial de San Juan reclamó al gobierno de Macri que en el plan económico incluya estrategias para la producción y el crecimiento de las provincias del interior como San Juan, para salir de la crisis. En un nuevo aniversario de la industria sanjuanina opinó además que para lograr mas exportaciones y generar divisas genuinas se debe hacer una reforma impositiva y laboral. Goransky dio su visión también de los costos, el dólar y las estrategias de las industrias para afrontar la crisis.



-¿Cómo se las está ingeniando la industria sanjuanina para remar la crisis actual?



-Los que tienen posibilidad crediticia han pedido más créditos con las herramientas que brinda el Banco San Juan para inversión productiva, ya sea para compra de equipamiento, para poder mejorar procesos productivos sobre todo pensando en la problemática del país en relación a los costos energéticos y la competitivad que debe tener la industria. Otras herramientas son ver que gastos son prescindibles para bajar costos, reestructuración de horarios buscando la forma de aumentar la productividad y ser más eficiente en relación a los procesos productivos. En cuanto al esfuerzo que deben hacer los trabajadores, se trata de contener y no suspender personal. Además hay empresas que han acopiado productos para exportar, están aumentado el stock esperando que aumente la demanda del mercado interno o externo. También se trabaja en eficientización energética para que el equipamiento de nuestra plantas no tenga pérdidas de energía o gas. Y además se estudian nuevas posibilidades en cuanto a logística tratando de buscar un mejor transporte de productos de manera eficiente a centros de consumo.



-¿Cómo están conteniendo las fuentes de trabajo, hay riesgo de pérdida de empleos o suspensiones?



-Sí hay riesgos porque hay una retracción del consumo. Se nota que la devaluación y la política de ajuste que se ha implementado retrajo el consumo, por eso las industrias están adelantando vacaciones, empiezan planes de mantenimiento o suspenden algunos turnos, pero siempre tratando de cuidar el capital de trabajo y dando turnos alternativos, por ejemplo.



-¿Cuál es su mirada del contexto industrial, hacia dónde va el sector en San Juan?



-Se tiene que ir hacia una economía regional fuerte, donde podamos elaborar nuestras materias primas, dotarlas de valor agregado, transportarlas y exportarlas al mundo. Hay muchas posibilidades en la realidad agroindustrial de San Juan, hay que ver como eficientizar y mejorar estándares de calidad para mostrar al mundo nuestros productos que son muy buenos, y también ver de que manera buscamos alternativas de producción de productos no tradicionales para exportar. También ciframos esperanzas en la minería, donde San Juan tiene posibilidades de seguir teniendo proyectos metalíferos y todo lo que significa la cadena productiva, y la no metalífera como por ejemplo el sector calero. En esto debemos lograr solucionar alguna legislación nacional para que de un marco de previsibilidad al sector y fijar inversiones, como en Chile. También tenemos esperanzas en el túnel de Agua Negra y las posibilidades que dará al comercio exterior. Hay otro tema no menor que son las posibilidades que darán las energías renovables, de que se radiquen en San Juan muchas empresas. Y también hay expectativas por el proyecto oficial de incentivo fiscal que creo que va a motivar la inserción de industrias.



- ¿Cómo está el clima de negocios y como seguirá?



-Hay una situación de imprevisibilidad, una crisis de confianza. La forma de salir es a través de una concertación con el gobierno y el sector gremial, de todos los sectores. Porque muchas medidas pueden apuntar a solucionar la problemática de la devaluación o a hacer caja, o al cumplimiento de metas fiscales; pero si no hay una política de crecimiento que genere divisas genuinas. Si sólo es de bajar los gastos y no de exportar productos al mundo la balanza comercial seguirá siendo desfavorable.



- ¿Cómo cree que va terminar el 2018 para los industriales sanjuaninos y cómo ve el 2019?



-Es un año muy duro, todas las firmas tuvimos serios inconvenientes para seguir produciendo y trabajando. San Juan y el interior necesita un país federal, no uno encefálico que sólo mire a Buenos Aires, sino que genere producción para 800 mil pymes que generan trabajo genuino. La Nación debería pensar en un país más federal, con una estrategia de incentivo a la producción para solucionar la problemática, con un esquema de compensaciones que permita al interior del país ser más competitivo. Para lograrlo hay que hacer una reforma impositiva y laboral, mirar los impuestos que cobran los países vecinos donde la carga tributaria no es tan alta. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo pero con un plan económico que contenga una reforma impositiva y una reforma laboral, que cuando haya más trabajo nos permita tomar más trabajadores, y si hay una disminución en la empresa, no resulte saqueada por bajar la planta productiva. Debe haber una legislación más pensada en generar trabajo. El 2019 espero que a pesar de ser eleccionario tengamos la tranquilidad de un país más previsible y que las políticas de estado trasciendan las gestiones. Ha llegado el momento de pensar que las soluciones son simples, si hubiera un acuerdo entre los sectores podemos salir de esta crisis de confianza y lograr que no ganen los especuladores.



-¿El dólar rondando los $40 alcanzó un precio competitivo para el sector fabril?



-A esos valores da muchas posibilidades para exportar, pero no sirve cuando se devalúa tan abruptamente porque genera inflación y deja de ser competitivo. Hay que buscar el equilibrio. No es bueno tener esas escaladas abruptas porque los insumos suben y además se produce inseguridad e el precio. Hay una retracción porque no se sabe qué precio hay, y si se van a poder reponer. Hay que generar reglas de juego claras para que si vienen dineros del exterior se destinen a la producción y no al sistema financiero especulativo. Si hay retenciones que no son saludables, debemos pedir a cambio reglas claras donde los exportadores liquiden en el país y que no haya escasez de divisas en el país. Lo otro es sentarse con Brasil que es nuestro socio comercial importante, y que se equilibre la balanza comercial. También hay que apuntar a tratados de libre comercio para poder comercializar de manera eficiente los productos.



-¿Qué opina de las medidas de ajuste que tomó la Nación en el contexto actual?



-El ajuste, lo que vemos es que lo paga el sector privado. El ajuste de tarifas ha sido altísimo, es cierto que hubo postergación pero somos los que más hemos ajustado. El Gobierno debe hacer un plan de economía, basado en bajar los gastos, pero también debe hacer una autocrítica. Si hiciera a la par una reforma impositiva y laboral que incentive la producción y toma de empleo, que permita bajar el empleo público y reactivar el sector productivo, podría haber un equilibrio. Además, si se aumenta la base impositiva hay menor presión fiscal. En cuanto a las importaciones, creo que han sido indiscriminadas. No sólo es abrir la frontera, sino también tener un esquema de vigilancia.



Creo además que hay que apuntar a la innovación y a los emprendedores y que la solución para el futuro esta en la educación y el conocimiento.



-¿Qué opina de que esta será la última crisis como dice Macri?



-Francamente, a esta altura de mi vida, solo creo en los hechos. Pueden haber buenas intenciones pero si no se producen herramientas claras para las economías regionales y se fomenta el crecimiento, no sirve. Macri debería pensar en un plan económico pensando en la producción y el crecimiento.



-¿Se podrá contener la inflación y reducirla a un dígito?



-Me parece que va a ser muy difícil, probablemente puedan bajarla sólo un poco.



-¿La industria se siente contenida por el Gobierno provincial?



-El Gobierno provincial ha establecido una serie de herramientas importantes como son los créditos subsidiados, el programa de incentivo fiscal para instalación de emprendimientos, el bono REPIP, la ayuda para logística que ayuda a algunas industrias. Estamos muy agradecidos porque nos ha dado herramientas para ayudarnos a generar producción y empleo, porque se ha dado cuenta que sin industria no hay Nación. Pero son a mediano y largo plazo y los industriales debemos asumir problemáticas diarias. Los municipios tienen una asignatura pendiente: adecuar las tasas de servicios municipales y eléctricos. La base de cálculo ha aumentado más del 1.500 por ciento y deberían adecuarla a la realidad de los costos.

