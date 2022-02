La actividad industrial registró en diciembre una suba mensual de 1,6% con respecto a noviembre y el año cerró con un incremento interanual de 15,4%, la primera suba luego de tres años consecutivos de caída en la producción industrial, y alcanzó el mayor nivel de producción desde 2017.



De acuerdo al informe sectorial del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU), el año cerró con una utilización de la capacidad instalada promedio de 63,6%, la más alta desde 2017, y se ubicó 7,9 p.p. por encima de 2020, 4,2 p.p. respecto de 2019 y 0,6 p.p. de 2018, y sólo -1,7 p.p. por debajo de 2017.



Las 12 actividades que componen el Índice de Producción Industrial del estudio registraron tanto aumentos interanuales como respecto del mismo mes de 2019, es decir excluyendo el efecto de la pandemia.



En ese sentido, la suba de actividad logró superar en niveles a otros años que no habían sido afectados por la pandemia: registró una suba de 7,1% respecto de 2019 y se ubicó casi en el nivel de 2018 (- 0,1%).



"Fue el mayor nivel de producción desde 2017, quedando -3% debajo de aquel año, aunque aún está muy lejos de los máximos alcanzados: un -12,4% debajo del máximo de 2011 y un -21%, medido en términos per cápita (teniendo en cuenta el crecimiento de la población)", apuntó el Informe de Actualidad Industrial de la UIA.



Particularmente desde marzo se registraron variaciones interanuales elevadas, que se aceleraron en el segundo trimestre (32,6 i.a.) por la baja base de comparación durante dicho período del 2020, que había sido afectado por las fuertes restricciones a la circulación durante el ASPO.



A partir del tercer trimestre, las subas comenzaron a estabilizarse por la mejora en la base de comparación (12,6% i.a. en el tercer trimestre; 10,9% i.a. en el cuarto trimestre) y, en el tercer trimestre, ya se registró un aumento de 1% s.e. y hacia el cuarto trimestre, la variación mensual fue de 0,5% s.e.



"En diciembre 2021 el 80% de los 58 subrubros analizados presentó incrementos interanuales y el 76% registró subas respecto de 2019. En parte, los incrementos respecto de 2019 se deben parcialmente a una baja base de comparación producto de la crisis cambiaria registrada en agosto de ese año", apuntó el documento.



La utilización de la capacidad de la industria se ubicó en diciembre en 64,4%, marcando un aumento interanual de 6,0 p.p y de 7,5 p.p. contra igual mes de 2019 y que marcó aumentos en los 12 sectores productivos.



En total fueron 9 de los 12 sectores los que registraron subas en capacidad instalada contra 2019, destacándose Vehículos automotores (12,1 p.p.), Minerales no metálicos (9 p.p.) y la Industria Metalmecánica (7,3 p.p.), mientras que se observaron caídas en Productos de tabaco (- 7,1 p.p.), Edición e impresión (-1,5 p.p.) y Refinación de petróleo (-0,9 p.p.).



Por tamaño de empresa, las ventas deflactadas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) durante los primeros tres trimestres del año registraron un incremento interanual de 14,4% (acumulado al 3er trimestre del año) y lograron superar los niveles prepandemia, con un alza de 0,9% respecto del mismo período de 2019.



Para 2022 el 50% de las pymes espera que la situación económica de sus empresas sea mejor que en 2021 de acuerdo a la IV Encuesta UIA realizada en octubre de 2021.