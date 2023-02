La actividad industrial creció en enero 4,1% interanual y 7,3% respecto al mismo mes de 2019, según el índice adelantado dado a conocer hoy por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).



El crecimiento fue destacado por el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, quien puso de relieve el "camino inédito" que implica la búsqueda del equilibrio macroeconómico junto al cuidado de la actividad y el empleo.



El índice adelantado del CEP-XXI se elabora tomando el consumo de energía sobre la base de la información de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).



"De esta manera, la actividad industrial alcanzó la producción más alta para un mes de enero desde 2018", destacó la Secretaría.



En 2022, la actividad industrial creció 4,3% frente a 2021 y 11,5% contra 2019 y anotó el mayor nivel anual desde el 2017 (superado por 0,8%), siendo el segundo año de crecimiento luego de tres años previos de caídas en la actividad industrial entre 2018 y 2020.



De los 16 sectores industriales, 14 crecieron respecto a 2019 y todos lo hicieron frente a 2021, en tanto cuatro sectores (alimentos y bebidas, minerales no metálicos, maquinaria y equipo no clasificados y químicos) terminaron con niveles de producción récord desde al menos 2004.



"Estamos avanzando en un camino inédito en la historia reciente del país, que implica buscar un equilibrio macroeconómico pero cuidando el nivel de actividad y empleo", resaltó De Mendiguren, quien agregó que "aún con problemas sabemos cuál es el rumbo para el desarrollo argentino, y los números nos muestran que vamos por el camino correcto".



El secretario destacó como objetivo para 2023 "lograr el tercer año seguido de crecimiento económico, algo que no ocurre desde hace 15 años".



En ese sentido, resaltó el buen desempeño de los sectores industriales y enfatizó que en el Gobierno "seguimos trabajando con todos los sectores para tomar medidas concretas que hagan realidad el cambio estructural que necesita Argentina para ser un país desarrollado".



El informe del CEP XXI rescató también que sectores como productos de papel y cuero y calzado se ubicaron en sus máximos desde 2011, el automotor en el mayor nivel desde 2015 y edición e impresión, caucho y plástico, tabaco, equipos de radio, tv y comunicaciones, y por último, refinación de petróleo, con el desempeño más alto desde 2017.



El índice adelantado de actividad industrial del CEP-XXI muestra una caída del 1,3% en enero respecto a diciembre, baja que fue explicada por la entidad "por la sequía que afectó a la molienda de oleaginosas", cuyas cantidades cayeron el mes pasado un 22% interanual y un 15,8% mensual.



Asimismo, la producción de biodiesel impactó en la industria química, que registró una caída mensual del consumo eléctrico del 1,4%.



El CEP XXI también analiza la actividad económica en su conjunto, que en 2022 terminó 5,2% arriba de 2021 y 4,6% arriba de 2019, acumulando dos años seguidos de crecimiento tras tres años previos de caídas.



Aparte de la industria -que fue el sector de mayor contribución en el crecimiento- en 2022 se destacaron: el comercio (creció 6% respecto a 2021 y 14% vs. 2019,) y las actividades empresariales (se expandieron 5% interanual y 7,5% vs 2019).



También contribuyó el sector de petróleo y minería que creció 13,5% frente a 2021 y 12% en comparación con 2019, principalmente por los récords de producción en petróleo (máximo desde 2010) y gas (segundo máximo desde 2008).



Por el lado de la construcción (+5,5% respecto a 2021 y 3,5% vs. 2019), los despachos de cemento registraron el máximo registro desde al menos 2004.



El CEP XXI también destacó el crecimiento de 23 meses consecutivos del empleo total registrado y que en noviembre de 2022 se registraron más de 879.000 trabajadores registrados adicionales respecto de diciembre de 2019, con un aumento en ese período del 7,3%.



"El crecimiento del empleo formal en las empresas fue generalizado entre sectores y provincias: con 11 de 14 sectores productivos y con 23 de las 24 provincias creando puestos de trabajo formales respecto a un año atrás", finalizó.