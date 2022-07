La producción industrial sostuvo en junio el ritmo de crecimiento de los meses previos, según el Índice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), al registrar un avance interanual de 4,5%.



En el mes, la industria automotriz volvió a mostrar el mayor crecimiento entre los sectores en la comparación con 2021, mientras que la metalmecánica moderó su ritmo con desempeños mixtos al interior del bloque.



La producción de minerales no metálicos -insumos para la construcción- continuó mostrando mejoras, al tiempo que las industrias metálicas básicas y la refinación de petróleo registraron un nuevo avance.



En tanto, los faltantes de gasoil derivaron en problemas logísticos que alcanzaron a actividades puntuales.



En el segundo trimestre, la industria avanzó 5,9% en la comparación interanual.



En ese trimestre, el crecimiento de la producción automotriz multiplicó por seis el promedio de las actividades.



Entre los bienes de uso intermedio, los minerales no metálicos, las industrias metálicas básicas y el proceso de petróleo mejoraron el ritmo de crecimiento respecto al primer trimestre.



En cambio, la metalmecánica y la producción de químicos y plásticos recortaron el ritmo de avance.



En el acumulado para los primeros seis meses del año, la industria avanza 4,7% en la comparación con el mismo periodo de 2021.



Por sectores, en el primer semestre y respecto del mismo periodo del año pasado, la producción automotriz acumula una mejora de 27,4%, seguida de la producción de minerales no metálicos con un crecimiento de 8,6%, la metalmecánica con 8,4% y la producción de papel y celulosa con 7,2%.



Con un crecimiento inferior al promedio en el periodo enero-junio y en relación a los primeros seis meses de 2021 se colocan las industrias metálicas básicas (+4,7%), los insumos químicos y plásticos (+3,9%), el proceso de petróleo (+2,8%), la producción de alimentos y bebidas (+1,8%) y los insumos textiles (+0,3%).



En los primeros seis meses del año, la producción automotriz y la metalmecánica continúan haciendo el mayor aporte al crecimiento de la industria, al tiempo que mejoró el que realizan los minerales no metálicos, las industrias metálicas básicas y la refinación de petróleo; mientras que los químicos y plásticos vuelven a reducir su aporte.



Por tipo de bienes, entre enero y junio, el alza lo continúa liderando los de consumo durable con un avance acumulado de 15,3%; en tanto, los bienes de capital ocupan la segunda posición con una mejora de 9,1%; la producción de bienes de uso intermedio avanza 2,2% y los bienes de consumo no durable acumulan una mejora de 1.6%.



En los primeros seis meses, el mayor aporte al crecimiento de la industria lo hacen los bienes de consumo durable, mientras que se tiene una mejora en el aporte de los bienes de uso intermedio.



En cambio, la producción de junio ajustada por estacionalidad mostró un nuevo retroceso (1%), y encadenó dos meses de caída en la comparación con el mes anterior y dejando atrás la sucesión de avances observados entre febrero y abril.