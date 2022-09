El nivel de actividad industrial creció 5,1% en julio en relación con igual mes del año pasado, mientras la construcción avanzó 5,2%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Respecto al mes previo, la producción fabril marcó una merma de 1,2%; en tanto la construcción subió 2,2%, detalló el organismo.



Según el informe del Indec, en julio quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera relevadas presentaron subas en el cotejo interanual.



En orden de su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos en “Maquinaria y equipo”, con una mejora de 21,1%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 15,6%.



Le siguieron, “Industrias metálicas básicas”, 4,9%; “Productos de caucho y plástico”, 6,8%; “Refinación del petróleo”, 8,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 6,6%; “Productos minerales no metálicos”, 5,3%;



También presentaron subas “Alimentos y bebidas”, 0,8%; “Sustancias y productos químicos”, 1,4%; “Productos de metal”, 4,0%; “Madera, papel, edición e impresión”, 1,7%; y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 3,7%.



En tanto, la actividad del rubro “Textil” no mostró cambios respecto a julio de 2021.



El martes, el secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que desde este mes “ya se están aflojando un poco” las restricciones a las importaciones de insumos en un esquema “sector por sector”.



“El pico de falta de dólares fue en pleno julio y agosto porque los gastos en energía son terribles, y también porque había mucha gente que compraba dólares baratos y se sobrestockeaba por las dudas al haber una presión devaluatoria”, indicó el funcionario en diálogo con FM Urbana Play.



En lo que respecta a la construcción, los datos del consumo aparente de los insumos mostraron en julio subas interanuales de 22,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 18,4% en hormigón elaborado; 16,9% en pinturas para construcción; 16,1% en artículos sanitarios de cerámica; 13,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 10,9% en placas de yeso; 9,9% en cemento portland; 8,6% en mosaicos graníticos y calcáreos; 7,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 6,9% en yeso; y 5,2% en cales.



Por el contrario, durante el séptimo mes del año observaron bajas de 13,8% en asfalto; y 12,5% en ladrillos huecos.



El informe del Indec precisó además que en junio -el mes previo- la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 176 municipios, registró una suba de 4,0% con respecto al mismo mes del año anterior.



De esta forma, la superficie autorizada acumulada durante los seis primeros meses de 2022 en su conjunto marcó un ascenso de 2,9% con respecto al mismo período del año anterior.



Por último, en la encuesta cualitativa realizada a empresarios del sector privado, el Indec señaló que la mayoría -67,8%- dijo que no espera mayores cambios en el nivel de actividad para los próximos meses, mientras que el 20,3% dijo que continuará en alza y el 11,9% anticipó la posibilidad de una merma.



En tanto, entre los empresarios que se dedican mayormente a la obra pública, 23,7% prevé una suba, frente a un 28,9% que anticipó una disminución, mientras que el restante 47,4% dijo que la actividad se mantendrá.



A la hora de identificar las políticas que incentivarían al sector, las empresas que realizan principalmente obras privadas señalan las políticas destinadas a la estabilidad de los precios, 26,7%, y a los créditos de la construcción, 26%, entre otras.



Los empresarios de la construcción que realizan principalmente obras públicas se inclinan por políticas destinadas a la estabilidad de los precios, 33,9%, y a las cargas fiscales, 24,4%.