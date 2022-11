El precio del vino de venta al público ha venido aumentando a lo largo del año a un ritmo de 8% mensual y en noviembre, luego de las heladas muchas bodegas aumentaron "preventivamente" sus precios entre un 15% y un 20%, con lo cual las botellas de distintos segmentos cuestan 100% más que hace un año, coincidieron vinotecas y fuentes de la industria consultadas. Pero como la demanda se viene resintiendo a medida que disminuye el poder adquisitivo, las estimaciones del sector son de que no habrá nuevas subas en diciembre. Distinto es el panorama para el 2023, cuando se sepa con mayor exactitud la merma en la producción de uva, a causa del impacto de la helada tardía de noviembre, la peor de las últimas tres décadas. Como la oferta de vino se achicará, se espera que los precios aumenten.

En los comercios la expectativa es que no se tocarán los precios el mes próximo, para las celebraciones navideñas y de fin de año. Hugo Ugarte, vocero de la Cámara de Vinotecas de San Juan, dijo que 'no esperamos más subas de las bodegas. Creo que este precio se mantendrá porque con el poder adquisitivo de la gente, que está deprimido, ¿a quién le van a vender?', se preguntó.

Augusto Berzencovich, integrante de la Cámara Bodeguera y dueño a su vez de una vinoteca, tampoco cree que habrá subas el mes próximo. 'Por lo menos en nuestra bodega no vamos a aumentar, la demanda está frenada' dijo el empresario. 'Consumo hay, pero no es la euforia que hubo en la pandemia', agregó.

En las cadenas de supermercados, las estimaciones coinciden. El gerente de una reconocida empresa indicó que las ventas de botellas de vino ya no son las mismas que hace un año. 'Han disminuido muchísimo, tanto en el canal mayorista como minorista', dijo. Si bien tiene la esperanza de que se reactive con la llegada de las fiestas, hay temor. 'Otros años, noviembre era un hormiguero en el salón. Ahora, la semana que viene arranca diciembre y no tengo movimiento', admitió. En otra cadena importante, otro directivo señaló no tener previsto que vayan a aumentar los precios del sector vinos, y confirmó que las ventas están bajas.

Los últimos datos disponibles para San Juan del Instituto Nacional de Vitivinicultura señalan que el volumen de vino sanjuanino comercializado en el período enero a junio en el país fue un 1,2% menor a igual período del año anterior. Se despacharon al mercado interno 52.596.500 litros en el primer semestre, frente a los 53.239.300 litros, en igual período de 2021.

COSTOS Y CONSUMO

Milton Kuret, gerente de Bodegas Argentinas, explicó que desde dos años que los costos del sector industrial, -botellas, cajas, materia prima, paritarias- aumentan por encima de la inflación. A esto se suma que el tipo de cambio ha variado a la mitad de la velocidad de los costos. ''Todo eso hace que los vinos pierdan mucha competitividad para exportar, y presiona en los precios del mercado local, en la venta en góndolas a los consumidores'', indicó. Agregó que a esto se suma en el caso de la materia prima, que se ha visto agravada ahora con las heladas tardías, y se espera mucha presión en el precio del vino a granel. Kuret agregó que el precio del vino en muy sensible a la cantidad, y en la medida que se aumenta el precio, se vende menos. ''En una situación como la actual, con consumidores sin mucho dinero en el bolsillo, seguramente se restringen en el consumo de vinos'', dijo. Otro factor que limita la libertad de las bodegas sobre el precio final, es el control de precios en los supermercados por parte de la Nación. "Hay mucha presión para que los precios tengan incrementos pero en la realidad no sé qué tanto se pueda dar en las góndolas, es difícil poder asegurarlo'', dijo.

Precios en vinotecas

Los vinos que más se venden en vinotecas -Natalina, Fuego Negro, Aguma, etc.) cuestan entre $450 y $900. Franjas altas (Mil Vientos, El Violinista, etc.) rondan los $1.500 a $1.800. El Pyros va desde $1.900 a $7.300, y los Catena Zapata o Luigi Bosca, de $3.000 en adelante.

Espumantes

177,78 por ciento es lo que aumentó en un año un vino espumante del tipo freixenet, de distintas marcas. Pasó de $900 la botella el año pasado a $2.500.

Para el brindis

Los precios de espumantes difieren mucho si son elaborados con método charmat (fermento en pileta) que son más baratos, o método champenoise (fermento en botella). Los primeros cuestan $1.000/1.200, los segundos, arriba de los $2.500.