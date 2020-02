En el sector bodeguero sanjuanino dijeron que las bajas tasas de interés, inexistentes en el sistema bancario, fueron clave para impulsar a los establecimientos elaboradores a sumarse al plan oficial de asistencia a la cadena vitivinícola que apunta a tonificar los precios de la actividad. Al punto que, de las 5 elaboradores que adhirieron al principio ahora suman unas 30. Así lo confirmó el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, quien dijo que por este sistema apuntan a que se puedan llegar a moler unos 300 millones de kilos de uva en San Juan.

El miércoles de la semana pasada en un acto encabezado por el gobernador Sergio Uñac se anunció que la administración provincial va a destinar 700 millones de pesos de asistencia financiera, a tasa cero para viñateros y de un dígito para bodegas, en un mercado en el que las tasas no bajan del 55%. La condición es que las partes, es decir viñatero y bodeguero, firmen un acuerdo bajo la lupa oficial en el que se comprometen a respetar un precio base del kilo de uva común a $6,50, reajustables cada 15 días siempre y cuando en el mercado varíen los valores. Se trata del Programa de Asistencia Financiera para el Sector Vitivinícola 2020.

"La tasa de interés no es nada despreciable y créditos con estas características en el mercado no existen", dijo Angel Leotta, desde la Cámara Vitivinícola. Mario Pulenta, titular de la Cámara de Bodegueros, sostuvo que "se trata de una ayuda positiva dada la actual situación del país y en particular de nuestro sector".

Para tonificar los precios del mercado, el Gobierno sanjuanino puso en marcha un plan en el que los viñateros sanjuaninos de hasta 30 hectáreas, tendrán créditos a tasa cero para afrontar los gastos de cosecha y acarreo de la uva. Se otorgarán 25 mil pesos por hectárea con un tope máximo de 500 mil pesos en total. La garantía podrá materializarse con cheques propios o de terceros. Los beneficiarios deberán comenzar a devolverlo a partir del mes de mayo de 2020 y finalizar en enero de 2021.

En el caso del sector bodeguero, que primero empezó a sumarse tibiamente y que ahora se ha volcado con mayor interés, deberá pagar un mínimo 6,50 pesos por kilo de uva al productor para obtener el crédito oficial. El Estado le dará el crédito, con una tasa que oscila entre el 7 al 9% y que en la práctica significa que el Estado financiará alrededor de 1 peso por kilo de uva, sin tope.

En el sector viñateros creen que si las elaboradoras locales logran absorber una importante cantidad de kilos de uva, la medida impactará en la demanda de las grandes industrias argentinas que abusan de su posición dominante y tiran abajo el precio de la uva, con cifras que rondan los 5 pesos por kilo de uva.

"Con las bodegas que se han sumado hasta ahora al acuerdo calculamos que se pueden llegar a moler con este sistema unos 300 millones de kilos", estimó el ministro Díaz Cano.

Entre las bodegas que ya adhirieron al acuerdo se encuentran Cegupa SRL, bodega Aries, Fraccionadora San Juan, Viñedos Pie de Palo, bodega González Valverde, Isaigo, Cooperativa Agroindustrial Albardón, Tucuma, Coop. Andina, Nacusi, Don Luis, Mulet y Maurin, Cosenza, Cavas, Herce, San Juan Exporta, Leotta, Bubica y Bustos LTDA, por citar algunas.

Avance



Según fuentes del sector viñatero, en la presente cosecha se finalizó la molienda de la variedad Aspirant Bouchet, un cepaje tinto de origen Francés, y está comenzando la de variedades como las llamadas tintoreras y la Syrah, como así también ya se realizó la recolección de la variedad Flame, para pasas. En los próximos días, fines de febrero y comienzos de marzo, comenzará la cosecha de uvas blancas y cerezas.

Establecimientos

100

Es la cantidad aproximada de bodegas que estarán participando en la molienda y elaboración de vinos en San Juan en la presente temporada de vendimia.