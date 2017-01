Los sanjuaninos tendrán que pagar este año un aumento promedio del 20% por el impuesto Inmobiliario correspondiente a los terrenos o inmuebles, respecto al 2016. El porcentaje corresponde al incremento que ha tenido el avalúo fiscal de las construcciones y predios, y no a un aumento del impuesto en sí, aclaró la secretaria de Hacienda, Marisa López. Lógicamente también habrá aumentos en el impuesto Automotor, pero se conocerán mas adelante porque el Gobierno provincial aún no ha tomado la decisión si aplicará un tope o no a los incrementos de precios que han tenido los autos durante el 2016. Como contrapartida a los aumentos, la Dirección General de Rentas seguirá premiando a los contribuyentes cumplidores, con la novedad que a partir del 2017 añadirá una quita extra del 10% en ambos impuestos, que se podrá sumar a los beneficios tradicionales del 10% por estar al día, del 15% por realizar un pago anual o del 5% por decidir un pago semestral (ver recuadro). En un ejemplo de máxima, un contribuyente cumplidor puede alcanzar este año un descuento de hasta el 35% en las boletas.



La funcionaria provincial agregó que las boletas del impuesto empezarán a emitirse en unos 15 días y posteriormente comenzarán a llegar a los domicilios con vencimiento en el mes de febrero (el Automotor tendrá vencimiento en marzo). Como es costumbre, se recibirán con las 3 opciones de cancelación, en forma mensual, semestral o anual.



También destacó que el 20% es un incremento promedio, por lo que algunos contribuyentes recibirán boletas con variaciones. Por ejemplo, las personas que no hayan declarado sus mejoras edilicias, pero éstas fueron detectadas por las fotos aéreas que realiza periódicamente la Dirección de Geodesia y Catastro, podrán ver reflejado algún aumento superior, ‘’porque lógicamente están contempladas esas mejoras en el avalúo del domicilio’’. Respecto a este aspecto, desde el primer trimestre del 2015 el Gobierno comenzó a realizar relevamientos aéreos urbanos con la finalidad de detectar todo tipo de mejoras en los terrenos, para terminar con el problema de los contribuyentes olvidadizos que no declaran las ampliaciones que terminan incrementando el impuesto que el fisco debe recaudar.

Qué mide

El avalúo fiscal es el valor que fija el Estado como base en terrenos, casas y edificios, para calcular el pago del impuesto Inmobiliario, y es inferior al precio de mercado. En San Juan el avalúo de los inmuebles se mantuvo sin cambios por muchos años, hasta que comenzó a reajustarse en la provincia a partir del año 2005 (en la época del 1 a 1 no se tocó y tampoco en los primeros años tras la devaluación). El año pasado la suba fue del 28% y en el 2015, fue del 30% (ver infografía). El incremento de este año se asemeja a las subas anteriores que oscilaron entre 15 y 20 %.





Premios a los contribuyentes cumplidores

Para los que estén al día con los impuestos Inmobiliario y Automotor este año habrá una recompensa extra: le descontaran un 10% del tributo, que incluso se adicionara a las rebajas que vienen de años anteriores para los que pagan el anual o el semestral. Esto surgió debido a la implementación de la moratoria -Ley 1504- que sacó el Gobierno para que los contribuyentes morosos regularizaran su situación. Como contrapartida se decidió premiar a los cumplidores con una reducción en el Inmobiliario y Patentes para el impuesto 2017, siempre y cuando estén al día en sus impuestos al 31 de agosto del 2016 y hayan mantenido esa situación hasta el 31 de diciembre de 2016.



También se mantienen los beneficios que vienen de años anteriores. La ley impositiva 1543 establece que quienes se encuentren al día en los impuestos -al 31 de octubre en el caso del Inmobiliario y al 31 de diciembre en Automotor- tienen un descuento del 10%. Sumado al 10% extra surgido por la Moratoria significa un total de 20% de rebaja para el cumplidor.



Además, si realiza el pago anual tendrá un 15% adicional, y si lo hace en modalidad semestral, el descuento será del 5%.



Para quienes pagan mensual, si adhieren al débito automático -deben presentar un formulario en DGR y se les debitará de su cuenta cada mes- gozarán de una quita del 5%. También los estatales que pidan que se les descuente por planilla salarial tendrán una rebaja del 5%.