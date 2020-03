A partir de ayer ya se encuentra disponible en las góndolas de las cadenas nacionales de supermercados que funcionan en San Juan una canasta que incluye unos 2.100 artículos de almacén, perfumería y limpieza, higiene personal y productos frescos, en el marco de las medidas destinadas a combatir en la Argentina la pandemia mundial de coronavirus. La mercadería tiene precios máximos, que son los que estaban vigentes al 6 de marzo pasado, y se puede conseguir en Carrefour, Híper Libertad, Átomo, Walmart, Changomas y en los Vea.

Según dieron a conocer desde la Dirección de Defensa al Consumidor, inspectores del organismo saldrán desde hoy a controlar que los precios se ajusten a la reglamentación vigente como así también que no haya problemas de abastecimiento. También habrá cruce de datos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Ya desde el fin de semana pasado, y con mayor efecto a partir de la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno nacional desde la medianoche del jueves, la gente comenzó a agolparse en los supermercados, por temor a no tener alimentos en los próximos días. Pero tanto desde el Gobierno provincial como de los propios supermercadistas, aseguran que hay mercadería suficiente y que no hay riesgo de quedarse sin alimentos.

La iniciativa de los precios máximos tiene origen en un intento por evitar la especulación con la remarcación de precios, a partir de la corrida de compradores a adquirir fundamentalmente elementos de limpieza y alimentos. Según advirtió el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, "entre el 6 de marzo y ahora no hubo motivos objetivos como para que los precios hayan subido". Los valores estarán vigentes, al menos, hasta el 31 de marzo próximo.

La plataforma de información que tuvo en cuenta el Gobierno nacional para elaborar los precios máximos es el portal Precios Claros (www.preciosclaros.gob.ar), que obliga a supermercados, entre otros comercios, a informar precios de venta en tiempo real. Con esos datos, que proporcionan las propias cadenas, se establecieron como precios máximos las listas del 6 de marzo.

Como referencias para San Juan, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación estableció que una botella de aceite de girasol de 1,5 litros no podrá costar más de 139 pesos, el kilo de arroz no podrá superar los 98 pesos, mientras que el kilo de azúcar no podrá tener un costo superior a los 50 pesos, por citar tres ejemplos (ver infografía).

Cabe aclarar que la lista de artículos incluye los precios máximos, pero algunas cadenas pueden disponer valores inferiores. La condición es que no se pueden superar los valores que estaban vigentes al 6 de marzo pasado y que habían comunicado las propias cadenas.

Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de la cadena Walmart, dio a conocer que de unos 16.000 productos que tienen disponibles en el salón de ventas en la provincia, alrededor de un 10%, es decir unos 1.600 artículos, habían sufrido modificaciones de precios para regresarlos a los que estaban vigentes al 6 de marzo pasado.

Desde la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios, Mario Gee dijo que todavía no tenían en claro si iban o no a ser incluidos en el programa nacional. Ese sector también tuvo un incremento notable en las ventas en los últimos días, por la corrida de los compradores.

En cuanto a la variación de precios de los últimos días, según consigna el diario Perfil, la Consultora Analytica había dado a conocer que en la segunda semana de marzo los precios subieron un 0,4 por ciento en relación a la primer semana, y lo habían hecho en un 0,5% en la primera semana frente a la última de febrero.

Paquete

2.100

Es la cantidad aproximada de artículos que están incluidos en el plan oficial armado en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, al mando de Matías Kulfas.

Excluidos

Para el caso de los almacenes y negocios de barrio, no están incluidos en el plan de precios máximos del Gobierno nacional. Las cadenas de los súper sanjuaninos están a la espera de instrucciones.

Acordados

Hasta el año pasado estuvo vigente en la provincia el plan Precios Acordados, que consistía en una canasta de artículos que los supermercadistas sanjuaninos convenían en no aumentar durante un período de tiempo.

Los consejos para comprar

06Entre las recomendaciones a considerar para realizar las compras figuran mantener una distancia de metro y medio entre los carros en la línea de cajas y que vaya sólo una persona por familia para adquirir los productos. La única excepción es cuando se trata de una persona mayor, que necesidad ayuda, por ejemplo para desplazarse. También se han dispuesto horarios especiales para las personas mayores de 65 años, como son la primera hora de atención al público en los negocios. Otra ayuda que se pide a la población es que no compre de más, porque está asegurado que los negocios van a funcionar con normalidad. El riesgo es provocar el desabastecimiento de mercadería, aunque desde el sector supermercadista aseguran que no sucederá. También hay restricciones en la cantidad de artículos.