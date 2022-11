Para comprar los productos típicos de la mesa navideña este año habrá que tener un presupuesto alto. La canasta de los 8 principales productos para que una familia tipo celebre las fiestas registra un aumento del 113,6% respecto al costo que tenía el año pasado. Se trata de productos de primeras marcas, que DIARIO DE CUYO releva desde el 2010 en las mismas cadenas de supermercados. El incremento es el más alto en estos 12 años en los que se viene realizado el monitoreo.

No sólo eso, sino que se trata de un aumento muy superior al registrado por los precios minoristas: la inflación interanual, medida por Indec, según el último dato disponible del organismo oficial, es del 88%. El organismo provincial -el IIEE- aún no publica los datos del mes, por lo que no se lo puede comparar con la inflación provincial.

Los sanjuaninos tendrán que disponer para las próximas celebraciones de $3.548, frente a los $1.661 necesarios en el 2021 para comprar los mismos productos: un pan dulce, un budín, garrapiñadas, turrón, sidra, ananá fizz, mantecol y una lata de duraznos en lata para el postre (ver infografía).

Los aumentos más significativos se notan en cinco artículos que superan ampliamente el 100% de aumento. Por ejemplo, la lata de durazno que ahora se consigue a $402 la de primera marca, frente a los $154 del año pasado; un incremento del 161%. Le sigue el mantecol de 110 gramos que ahora se consigue en $380 un aumento del 155% interanual.

En tercer lugar se ubica el pan dulce de primera línea, que ronda los $990, un 120,49% más que los $449 del año pasado. Luego sigue la sidra que cuesta $449, un 119% más cara que la Navidad pasada; y por último el budín de 215 gramos, que ronda los $490 de una primera marca, una suba del 117,78% en un año.

Los únicos dos productos que se acercan al índice de precios al consumidor del Indec son el ananá fizz que aumentó un 88%, a tono con la inflación; y la garrapiñada de 80 gramos, que subió un 89,5%.

Pero también hay productos por debajo del porcentaje inflacionario, como el turrón de maní de 80 gramos que apenas aumentó un 27,5% y se consigue uno de primera marca en $139.

Como ocurre en todo proceso inflacionario, la dispersión de precios es muy alta entre supermercados, almacenes de barrio y mayoristas, por lo que estos productos pueden conseguirse más caros o más baratos según donde se los compre. También han aparecido muchas segundas y terceras marcas, con precios inferiores.

En supermercados céntricos se venden además las cajas navideñas cerradas con algunos productos para las celebraciones familiares. Las más económicas que se consiguen cuestan entre $1.499 y $2.500. Otras están a $3.999.

Pese a que desde hace un par de semanas los productos navideños irrumpieron en las góndolas sanjuaninas, en los supermercados consultados la venta de los mismos viene lenta, según aseguran los encargados. 'Todavía la gente no se ha decidido a comprar esos productos. Algunos clientes me dicen que van a esperar más cerca de las fiestas para ver si hay más ofertas', confió el gerente de una cadena. 'Si bien se mueve, pero muy lento. Creo que recién en diciembre se van a mover un poco más', añadieron en otra empresa. Llama la atención que a diferencia de otros años, en esta ocasión los supermercados han dispuesto menos góndolas para la exhibición de estos productos. Quizá avizoran que ante la crisis y los bolsillos flacos la gente resignará los confites y priorizará las cenas y almuerzos.

En Cuyo

93 Por ciento subieron los Alimentos y bebidas no alcohólicas en la región Cuyo, según

midió el INDEC en sus cálculos del mes de octubre. El nivel general del Indice de precios

en los últimos 12 meses es del 88%.

El arbolito y luces

Los arbolitos de Navidad también se encarecieron bastante en los supermercados, un promedio de 120%. Por ejemplo, un pino navideño económico de un metro de alto está en $2.099, frente a los $950 del año pasado en la misma cadena. Se consiguen pinitos de 50 centímetros, bicolor en $1.329, otros de 1,20 centímetros a $3.500, uno de 2,10 metros a $20.999, y un pino grande de 2,50 metros, a $46.199.

En luces de Navidad también hay un amplia oferta: se consiguen desde $3.500 las tradicionales blancas, otras esferas doradas de 20 unidades a $4.000, con perlas de colores y de 100 unidades a $6.100, y las bolas bicolor decorativas valen $799. En un negocio fuera de las cadenas, hay variedad de guirnaldas con luces led para enchufar, por 5 metros; de bolitas, estrellas con luces multicolores y con mariposas. También hay arbolitos en madera con mensajes desde $1.500, una cortina de luces apta para exterior a $4.500 y farolitos a pila a $1.500