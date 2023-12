Las ferreterías tuvieron una baja de las ventas generales y, en especial, de los productos asociados a la construcción en los últimos 10 días. En el sector reconocieron que hay menos clientes debido a que se están cuidando por la crisis económica, mientras que los proveedores están entregando menos productos, a la espera de un precio luego de variaciones del dólar. En ese marco, indicaron que las empresas transitan un "amesetamiento" del consumo, dado que en algunos productos es del 20 por ciento y casi un freno de las ventas en otros.

Así, mientras en octubre y noviembre los sanjuaninos buscaban comprar hierro, cal y cemento como forma de ahorrar frente a la inflación, en la previa del cambio de gobierno hay menos clientes y disminuyó la oferta de los proveedores.

El vocero y coordinador de la Asociación de ferreteros, distribuidores y afines de San Juan, Manuel García, detalló que, en diciembre, están frente a un escenario de reducción del consumo, sumado a un aumento de precios y baja oferta de los proveedores. Estos dos últimos factores es algo con lo que venían conviviendo. Con cada escalada de la inflación, las listas de precios llegaban con subas continuas. Además, en la última parte del año, con las escaladas del dólar o en escenarios de incertidumbre como la previa de las elecciones de octubre y noviembre, no podían comprar nuevo stock, algo que en octubre dificultó las ventas de las empresas ferreteras, en un momento en el que la demanda creció con clientes que querían conservar el valor de sus ahorros.

"En octubre, la gente quería gastar plata, pero hoy no y eso provocó un amesetamiento", dijo Manuel García.

La mayor diferencia entre esas fechas de vaivenes políticos y lo que sucede en la previa del 10 de diciembre, radica en la decisión de los compradores. Mientras en octubre hubo un 25 por ciento más de ventas de mostrador en la semana previa al 22, los empresarios, en la actualidad, tienen una merma promedio del 20 por ciento. Esto quiere decir que, en el último mes y medio, la caída entre ese pico y la actual situación es de 45 puntos porcentuales.

Esto es en la facturación general de las ferreterías, explicó García, porque hay un rubro que se encuentra en la actualidad cerca de frenarse, ya que tienen ventas esporádicas. Se trata de los elementos de construcción tradicionales: el cemento, la cal y el hierro. Justamente, estos eran a los que se volcaron la mayoría de los compradores antes de las elecciones generales como forma de ahorro. Por el momento, la mayor parte de las ventas de los comercios dentro de la asociación se concentra en elementos chicos "del día a día" como canillas, picaportes y otros productos que se utilizan para reparaciones del hogar.

A este escenario se suma que los proveedores acumulan subas de precio de entre un 15 al 20 por ciento, mientras algunos llegan con el 35 por ciento. "Venimos viendo actualizaciones en las listas que mandan proveedores y en algunos casos se nota también una cuota de especulación, cosas que subieron muy por encima de la inflación", explicó García. Por otro lado, quienes distribuyen a las ferreterías están esperando medidas concretas para dar valores nuevos o aceptar compras de gran volumen. "Si hoy quiero comprar 25 amoladoras sólo me venden 5. O algunos ni siquiera venden o tienen precio, como es el caso del hierro, que hoy no tiene un valor y hasta el lunes o martes no sabemos cuánto va a costar", ejemplificó.

La principal duda de los vendedores es qué sucederá con el dólar, que afecta el grueso de los productos que venden, luego de que asuma Javier Milei este domingo. Es que tanto la nueva gestión puede optar por unificar el tipo de cambio o aumentar el cambio oficial para acercarlo a los valores del mercado paralelo. En estos casos los valores podrían ser distintos y reflejarse en lo que luego deberán cobrar los ferreteros.

Oferta variada

40 mil productos distintos ofrecen las ferreterías, muchos de ellos, asociados al dólar porque son importados, como las herramientas y químicos.

Esperan mejoras

Si bien Manuel García definió como compleja la situación, no descartan que durante el verano puedan mejorar las ventas. "En enero, empieza nuestra temporada baja, pero, este año, con menos gente yendo de vacaciones, pueden crecer las mejoras del hogar", dijo.

Suba récord

38 por ciento aumentó el cemento desde octubre y la cal subió otro 25 por ciento. Estos, junto al hierro, son los productos de construcción más vendidos.