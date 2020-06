La deuda externa bruta se ubicó en US$ 274.247 millones al término del primer trimestre de este año, por debajo de los US$ 275.662 millones de igual período de 2019, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Además, este nivel de US$ 274.247 millones también resultó inferior al monto existente a fines de diciembre pasado, de US$ 278.489 millones, explicado por los pagos que realizó el gobierno nacional y el Banco Central durante los primeros tres meses del corriente año.



Según el informe del Indec, el 94% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. De ese total, el 59%, se encuentra en dólares.



Toda esta información forma parte de la Balanza de Pagos, un informe que trimestralmente presenta el Indec y que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior.



La Balanza de Pagos reflejó un déficit de Cuenta Corriente de US$ 444 millones al cierre del primer trimestre del año, lo que marcó un fuerte recorte respecto a los US$ 3.544 millones de enero-marzo de 2019.



El año pasado, la Cuenta Corriente cerró con un déficit de US$ 3.462 millones, lo que -a su vez- marcó un fuerte descenso respecto a los US$ 27.276 millones de 2018.